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Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»

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#коронавирус
Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»

Глава Липецка прокомментировала аудиозапись с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, на которой обсуждалась возможность обработки улиц и общественных пространств по итальянскому сценарию.

В липецких соцсетях появился фрагмент аудиозаписи с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, на которой обсуждалась возможность обработки улиц по «итальянскому» сценарию (в телерепортажах из этой страны была показана техника, которая дезинфицирует общественные пространства). На этой записи губернатор Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина говорили о том, стоит ли применять спецмашину для распыления дезактивирующих коронавирус аэрозольных смесей или лучше обойтись ранцевыми распылителями. Некоторые реплики участников диалога вызвали недоумение липчан, и кто-то даже решил, что власти собираются рискнуть жизнями липчан при такой дезинфекции.

GOROD48 попросил прокомментировать ситуацию администрацию области и мэрию Липецка.

- Действительно такое совещание проводилось в начале апреля. То есть это запись месячной давности. На заседании оперштаба обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты - с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции - наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором. Данный ролик, гуляющий в соцсетях, лишь фрагмент большого совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе области.

А вот что рассказала глава Липецка Евгения Уваркина:

- Еще 11 апреля GOROD48 опубликовал снимки и видеоролик с одолженной нам местным предпринимателем машиной, с помощью которой мы провели пробную аэрозольно-туманную обработку городской набережной от коронавируса.


В это же время мы испытывали и другой способ дезинфекции - опрыскивание остановочных павильонов из ранцев другим химическим средством, уничтожающим болезнетворные микроорганизмы. Потом, сделав смывы с обработанных поверхностей после обработки и на следующий день после этого, специалисты пришли к выводу об эффективности именно локальной ранцевой обработки остановочных павильонов. И пока мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок. А аэрозольно-туманная обработка показала свою эффективность в другом - уничтожении клещей на больших пространствах - на той же набережной или в парках.
33 1778
#коронавирус

Комментарии (34)

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ахах

11 секунд назад
Борьба с ветряными мельницами, А вот и диванные эксперты подтянулись.
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Кэти

1 минуту назад
Сначала грязь, пыль и песок соберите с улиц. Вот где источник заразы! А потом распыляйте, дизинфицируйте чем хотите.
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Борьба с ветряными мельницами

3 минуты назад
Лучше бы отказались от дизенфекции остановок , в пользу регулярной поливки чистой водой грязных и запылённых дорог города. Потому что вирус распространяется воздушно капельным и воздушным пылевым путём. А мытьё остановок это деньги на ветер
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Сергей

5 минут назад
Наконец-то хорошие новости, побольше бы таких. Админу паблика и подписчикам добра
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Татьяна

6 минут назад
Побольше бы таких людей как вы, и мир стал бы лучше. Давайте все помогать друг другу
ответить

Дмитрий

6 минут назад
Супер! Это очень наглядная и полезная информация. Обязательно возьму на заметку
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Откат маленький

6 минут назад
Подсказка меру,
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Елена

7 минут назад
Данная новость очень интересна. Здесь можно порассуждать как старшему поколению, так и младшему. И каждая точка зрения будет отчасти верная
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Иван

7 минут назад
Отличная новость, побольше бы таких людей и поступков. Тогда мир станет добрее))
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Подсказка меру

10 минут назад
Чтобы таким способом обезаразить город, надо выбрать небольшой ветерок в сторону города, поставить штук 10 таких машин на окраине и заполнить. А не только обеззараживать набережною. Эффект будет колоссальный да и экономия топлива
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