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Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»
Глава Липецка прокомментировала аудиозапись с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, на которой обсуждалась возможность обработки улиц и общественных пространств по итальянскому сценарию.
GOROD48 попросил прокомментировать ситуацию администрацию области и мэрию Липецка.
- Действительно такое совещание проводилось в начале апреля. То есть это запись месячной давности. На заседании оперштаба обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты - с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции - наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором. Данный ролик, гуляющий в соцсетях, лишь фрагмент большого совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе области.
А вот что рассказала глава Липецка Евгения Уваркина:
- Еще 11 апреля GOROD48 опубликовал снимки и видеоролик с одолженной нам местным предпринимателем машиной, с помощью которой мы провели пробную аэрозольно-туманную обработку городской набережной от коронавируса.
В это же время мы испытывали и другой способ дезинфекции - опрыскивание остановочных павильонов из ранцев другим химическим средством, уничтожающим болезнетворные микроорганизмы. Потом, сделав смывы с обработанных поверхностей после обработки и на следующий день после этого, специалисты пришли к выводу об эффективности именно локальной ранцевой обработки остановочных павильонов. И пока мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок. А аэрозольно-туманная обработка показала свою эффективность в другом - уничтожении клещей на больших пространствах - на той же набережной или в парках.
ахах
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