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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области температура идет на понижение
На погоду в регионе повлияют атмосферные фронты циклона, который движется с севера на юг.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 июня — 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 14 июня —13 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году —4 градуса тепла.
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