В Липецкой области температура идет на понижение

На погоду в регионе повлияют атмосферные фронты циклона, который движется с севера на юг.

12 июня территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. 13 и 14 июня регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, который перемещается вдоль западных границ России с севера на юг —пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 16 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 июня — 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 14 июня —13 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году —4 градуса тепла.