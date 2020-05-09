Общество

30 минут назад

В области уже в мае могут отменить цифровые пропуска

635
#коронавирус #цифровой пропуск
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В области уже в мае могут отменить цифровые пропуска

Это будет зависеть от сознательности липчан.

В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая. В то же время на заседаниях областного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции уже говорят о том, что липчане уже игнорируют обязательную процедуру получения цифровых пропусков для выхода на улицу, а потому, возможно, стоило бы вообще их отменить.

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- Пока мы планируем оставить цифровые пропуска до окончания режима самоизоляции - до 31 мая. Однако если в течении мая эпидемиологическая обстановка станет благоприятной, оперативный штаб может отменить пропускной режим и раньше. Все будет зависеть от того, насколько наши жители будут проявлять сознательность, соблюдать масочный режим и избегать заражения, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации администрации области Станислав Корниенко.

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Вчера за цифровыми пропусками в ЕДС области обратились 57,5 тысячи липчан, сегодня утром коды на выход из дома получили 26 тысяч человек.

Напомним, что цифровые пропуска как профилактическая антикоронавирусная мера в тестовом режиме в Липецкой области были введены 15 апреля для жителей Задонска. С 17 апреля их получение стало необходимым для жителей Липецка, Ельца, Чаплыгина. Позже коды для выхода на улицу потребовались жителям Долгоруково и Лебедяни. Такой пропуск изначально был не нужен официально работающим людям, для выноса мусора и выгула собак. Позже власти разрешили не заказывать его для посещения находящихся в шаговой доступности от жилья магазинов и аптек.
635
#коронавирус #цифровой пропуск
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