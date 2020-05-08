Игорь Артамонов рекомендовал медикам не отказывать липчанам в тесте на коронавирус

Но такое исследование будет платным для тех, у кого врачи не видят к нему показаний.

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Сегодня на улице Бехтеева,4 в микрорайоне «Университетский» были открыты Центр общей врачебной практики как структурное подразделение ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» и подстанция скорой медицинской помощи.- Это сделано по просьбам жителей этого микрорайона и микрорайона «Елецкий», которые испытывают потребность в поликлинике, - сказал присутствовавший на мероприятии губернатор Игорь Артамонов.Эти два объекта открылись в помещения, ранее принадлежавших обанкротившемуся АО «Липецкая ипотечная корпорация». Их реконструировали и теперь в распоряжении медиков оказались 680 кв. м. территории. Работы и закупка медицинского оборудования и мебели обошлись областному бюджету в 30 млн рублей.Главврач седьмой поликлиники Игорь Волкорезов и главврач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский провели для губернатора и СМИ экскурсии по своим объектам. Так, в состав Центра вошли кабинеты врача общей практики и врача-стоматолога, смотровой, процедурный и перевязочный кабинеты, манипуляционная. Кроме того, тут возможен консультативный прием узких специалистов, а по предварительному графику - выездной прием врачей. Работа других специалистов будет организована по графику.Не обошлось без упоминания о коронавирусной инфекции. Игорь Волкорезов сообщил губернатору, что температурящих больных будут принимать в отдельном кабинете. При подозрении на COVID-19 их тут же тестируют или отправят в инфекционный стационар.- У нас есть много жалоб на то, что врачи не делают тесты при диагностировании ОРВИ. Почему? - спросил Игорь Артамонов.Вице-губернатор Александр Ильин ответил, что если допустить возможность всеобщего тестирования, четыре лаборатории, которые исследуют анализы заболевших липчан, просто не смогут вовремя выдавать медикам результаты анализов.Игорь Артамонов все же рекомендовал врачам не отказывать липчанам в тесте на коронавирус. Но такое исследование, по словам Александра Ильина, будет платным для тех, у кого врачи не видят к нему показаний.- Мы работаем по рекомендациям Минздрава, - подчеркнул вице-губернатор.