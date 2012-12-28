Дело о взятке в миллион долларов направлено в суд

Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент.

10 июня в Липецкий областной суд направлено уголовное дело о даче взятки в миллион долларов США. Ранее дело возвращали в следком на дополнительное расследование.Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, юрист обвиняется в привередничестве во взяточничестве (по части четвёртой статьи 291.1 УК РФ), а его подзащитный – в даче взятки (по части пятой статьи 291 УК РФ).По версии следствия, адвокат в интересах своего клиента предложил сотрудникам полицейским миллион долларов США, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Но о привлекательном предложении полицейские уведомили свое руководство и после этого начался оперативный эксперимент.В марте 2024 года в заранее оговоренном адвокатом месте его подзащитный лично передал оперуполномоченным сумку с почти миллионом долларов США, но через некоторое время был задержан.Сейчас оба обвиняемых арестованы.