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8 минут назад
Дело о взятке в миллион долларов направлено в суд
Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент.
Обвиняемых двое — это адвокат и его клиент. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, юрист обвиняется в привередничестве во взяточничестве (по части четвёртой статьи 291.1 УК РФ), а его подзащитный – в даче взятки (по части пятой статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, адвокат в интересах своего клиента предложил сотрудникам полицейским миллион долларов США, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Но о привлекательном предложении полицейские уведомили свое руководство и после этого начался оперативный эксперимент.
В марте 2024 года в заранее оговоренном адвокатом месте его подзащитный лично передал оперуполномоченным сумку с почти миллионом долларов США, но через некоторое время был задержан.
Сейчас оба обвиняемых арестованы.
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