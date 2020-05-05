Игорь Артамонов: «Необходимо ввести в регионе тотальный масочный режим»

Ситуацию с самоизоляцией липчан губернатор назвал «абсолютной расслабухой».



Половина больных коронавирусом в Липецкой области подхватили инфекцию в больницах и поликлиниках. С этих слов руководителя областного управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева началось сегодня заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.- Зарегистрированы шесть очагов внутрибольничного инфицирования со 184 заболевшими. Один очаг внутрибольничной инфекции не получил дальнейшего распространения в онкодиспансере. Этот очаг закрыт сегодня. Доля внутрибольничных случаев - 50%. Остальные - домашние очаги на территории региона. Доля бессимптомных форм - 55%.- Мы можем получить новые риски заражения. Во-первых, в медучреждениях. Во-вторых, ждём возвращение населения с дач. Мы ждём роста количества заболевших после майских праздников, - сказал Владимир Бондарев.Главный санитарный врач области заявил о необходимости введения тотального масочного режим во всех общественных местах. Первый заместитель главы региона Николай Тагинцев попросил ввести масочный режим на АЗС. Заместитель главы администрации области Дмитрий Аверов попросил ввести в области новые федеральные рекомендации не обслуживать покупателей в магазинах в отсутствии на них масок.- Индекс самоизоляции упал ниже плинтуса. Абсолютная расслабуха! Половина заболевших - бессимптомные. Нужно научить население культуре ношения масок. Медицинские маски нужны прежде всего медперсоналу. Остальные могут пользоваться обычными масками. Нужно прислушаться к рекомендации Роспотребнадзора. Нужно усилить роль полиции в контроле за ситуацией. Я бы вообще за нахождение на улицах всех штрафовал! - сказал губернатор.Игорь Артамонов обратился к начальнику УМВД РФ по Липецкой области Олегу Латунову с просьбой усилить присутствие на улицах полицейских и росгвардейцев.Глава региона на этом же заседании обрушился с критикой на глав местных органов самоуправления, которые «водят хороводы с церковнослужителями». Изрядная доля критики перепала руководителям Елецкого района.- Что это за самостиность? Лобызаются тут друг с другом! Старушек всех на церковные службы привели. В СМИ это все тиражируют! Увольнять надо таких руководителей. Каждое такое разгильдийство я буду наказывать рублём и партийной дисциплиной!Владимир Бондарев заявил, что предписания по церквям никто не отменял. Никаких общественных служб в храмах быть не должно:- В моем предписании сказано - до особого распоряжения. Никакого такого распоряжения ещё не вышло.Неожиданно глава региона спросил мнение членов штаба об отмене цифровых пропусков. По его мнению, липчане научились обходить введенную систему. Однако его попросили не отменять такие пропуска, иначе о режиме самоизоляции вообще можно будет забыть.