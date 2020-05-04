В Липецке распространят 100 тысяч георгиевских ленточек

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции ленточки передадут на предприятия, и их можно получить у работодателя или взять в магазине, куда их тоже доставят.

В Липецке стартует ежегодная акция, посвящённая Дню Победы - «Я помню! Я горжусь!».Акция продлится с 4 по 9 Мая. В её рамках липчанам вручат порядка 100 тысяч георгиевских ленточек.

Из-за осложнённой эпидемиологической ситуации их не будут раздавать в общественных местах, как это было в предыдущие годы. Большую часть лент направили предприятиям и организациям города, таким образом получить оранжево-чёрные символы победы, мужества и стойкости липчане смогут у работодателей. Кроме того, георгиевские ленточки появятся в магазинах – взять их можно будет всем желающим абсолютно бесплатно.

Акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!» реализуется в целях патриотического воспитания и привлечения внимания общественности к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Липецка.