Общество

20 минут назад

В Липецке распространят 100 тысяч георгиевских ленточек

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#георгиевская ленточка

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции ленточки передадут на предприятия, и их можно получить у работодателя или взять в магазине, куда их тоже доставят.

В Липецке стартует ежегодная акция, посвящённая Дню Победы - «Я помню! Я горжусь!».

Акция продлится с 4 по 9 Мая. В её рамках липчанам вручат порядка 100 тысяч георгиевских ленточек.

Из-за осложнённой эпидемиологической ситуации их не будут раздавать в общественных местах, как это было в предыдущие годы. Большую часть лент направили предприятиям и организациям города, таким образом получить оранжево-чёрные символы победы, мужества и стойкости липчане смогут у работодателей. Кроме того, георгиевские ленточки появятся в магазинах – взять их можно будет всем желающим абсолютно бесплатно.

Акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!» реализуется в целях патриотического воспитания и привлечения внимания общественности к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

4 149
#георгиевская ленточка

Комментарии (5)

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Антимэйсон

11 секунд назад
А где белые ленточки взять, как на Болотной площади? Я бы штук сто взял. Десять на себя прилепил бы, девяносто продал по спекулятивной цене.
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Дайте мне десять
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Вакула кузнец

4 минуты назад
Лучше бы маски распростроняли
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....

6 минут назад
Какое счастье... теперь точно коварный вирус не пройдет... Вот только один вопрос не раскрыт, куда эту ленточку намотать, чтобы с гарантией спастись от вируса?
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Страна дебилов

7 минут назад
Правильно, маски сами покупайте, а ленточки будем распространять! И ведь брать будут, и лепить, всякие идиоты и олигофреники! Они помнят и гордятся!
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