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сегодня, 15:36

НЛМК запустил первый в России проект по восстановлению популяции филинов

Новолипецкий металлургический комбинат запустил уникальный для России проект по восстановлению популяции филинов на территории Липецкой области. Его реализацией займутся специалисты «Галичьей горы» — старейшего заповедника Черноземья. В ближайшие пять лет орнитологи планируют вырастить и выпустить в дикую природу около 50 краснокнижных птиц.

Филин* — редкий вид птиц для нашей страны, а в Липецкой области он имеет статус исчезающего. На территории региона за последние десять лет регистрировали всего 2-3 гнезда этой краснокнижной птицы. Проект по восстановлению популяции филинов — долгосрочный. Орнитологи будут выращивать пернатых хищников, адаптировать их к естественной среде обитания, отслеживать места гнездования и пути миграции выпущенных птиц.

— Мы планируем выращивать до 10 молодых филинов ежегодно. Если в ближайшие пять лет выпустим в природу около 50 особей, то это уже можно считать победой — это позволит сформировать на территории Липецкой области дикую популяцию филинов. Она принесет пользу не только экологии региона, но и ее экономике. Крупный хищник поможет регулировать численность грызунов, мелких хищников, и пернатых, которые являются переносчиками различных заболеваний, — поделился заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.

К выпуску в дикую природу сейчас готовят первых трех молодых особей филина. Для них построили в лесу специальный вольер, чтобы птицы привыкли к естественным условиям обитания и научились самостоятельно добывать пищу. После нескольких недель адаптации пернатых выпустят на волю.

— В рамках программы по сохранению биоразнообразия и поддержанию экосистем, мы высаживаем растения, выпускаем мальков рыб в реки, а еще занимаемся сохранением редких и краснокнижных видов животного и растительного мира. Одним из таких ярких проектов и станет работа по восстановлению популяции филинов на территории Липецкой области. Эта добровольная инициатива — очередное подтверждение главного экологического слогана компании — «Нам не все равно», — рассказал директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.

Ежегодно НЛМК инвестирует в программу по сохранению биоразнообразия около 200 млн рублей. Эти средства компания направляет на восстановление и сохранение биологических ресурсов во всех регионах присутствия. Среди реализованных проектов — посев медоносных трав в Белгородской области, ежегодный выпуск мальков сазана в реку Обь в Алтайском крае, компенсационная высадка деревьев на всех площадках. В 2025 году часть средств компания также направит на выпуск в реку Дон мальков стерляди и белого толстолобика.

*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
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