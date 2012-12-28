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сегодня, 15:36
НЛМК запустил первый в России проект по восстановлению популяции филинов
Филин* — редкий вид птиц для нашей страны, а в Липецкой области он имеет статус исчезающего. На территории региона за последние десять лет регистрировали всего 2-3 гнезда этой краснокнижной птицы. Проект по восстановлению популяции филинов — долгосрочный. Орнитологи будут выращивать пернатых хищников, адаптировать их к естественной среде обитания, отслеживать места гнездования и пути миграции выпущенных птиц.
— Мы планируем выращивать до 10 молодых филинов ежегодно. Если в ближайшие пять лет выпустим в природу около 50 особей, то это уже можно считать победой — это позволит сформировать на территории Липецкой области дикую популяцию филинов. Она принесет пользу не только экологии региона, но и ее экономике. Крупный хищник поможет регулировать численность грызунов, мелких хищников, и пернатых, которые являются переносчиками различных заболеваний, — поделился заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.
К выпуску в дикую природу сейчас готовят первых трех молодых особей филина. Для них построили в лесу специальный вольер, чтобы птицы привыкли к естественным условиям обитания и научились самостоятельно добывать пищу. После нескольких недель адаптации пернатых выпустят на волю.
— В рамках программы по сохранению биоразнообразия и поддержанию экосистем, мы высаживаем растения, выпускаем мальков рыб в реки, а еще занимаемся сохранением редких и краснокнижных видов животного и растительного мира. Одним из таких ярких проектов и станет работа по восстановлению популяции филинов на территории Липецкой области. Эта добровольная инициатива — очередное подтверждение главного экологического слогана компании — «Нам не все равно», — рассказал директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.
Ежегодно НЛМК инвестирует в программу по сохранению биоразнообразия около 200 млн рублей. Эти средства компания направляет на восстановление и сохранение биологических ресурсов во всех регионах присутствия. Среди реализованных проектов — посев медоносных трав в Белгородской области, ежегодный выпуск мальков сазана в реку Обь в Алтайском крае, компенсационная высадка деревьев на всех площадках. В 2025 году часть средств компания также направит на выпуск в реку Дон мальков стерляди и белого толстолобика.
*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
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