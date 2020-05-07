Общество

36 минут назад

«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»

5 657
#коронавирус
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«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»
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Видео из реанимации областной инфекционной больницы представила пресс-служба администрации региона. На записи лежащие под аппаратами ИВЛ пациенты, врачи и медсестры. Из рассказов медиков складывается ежедневная картина эпидемии:

«Пациенты поступили с двусторонней пневмонией, одного мы сразу перевели на искусственную вентиляцию легких».

«Развивается все стремительно, очень быстро падает насыщение крови кислородом».

«Работаем по 24 часа, запотевает маска, тяжело дышать через респиратор, и жарковато в костюме».

«Больные поступают со всей области».

«Количество не уменьшается».

«Большинство не знают где могли заразится».

«Соблюдайте дистанцию, избегайте мест скопления людей»
5 657
#коронавирус
1

Комментарии (5)

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40 секунд назад
Это п....шь
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игорь

2 минуты назад
всё это * * П,И,З,Д,Ё,Ж
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Ваня

2 минуты назад
Animal planet, а то что осталось за кадром ещё страшнее . Поведение вируса непредсказуемо . С врачами напряг , с исследованиями на РКТ проблема, через денёк и с местом в больнице будет проблема ...
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Странно это все,

6 минут назад
Одни заражаются,другие нет.Хотя бываем все в одних и тех же местах.У меня на работе,тоже,выявили нескольких.А у остальных ничего нет
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Animal planet

12 минут назад
Страшно блин.Нужно поставить больше экраны на улицах и показывать гуляющим на улицах людишкам.Cегодня очень много людей на улицах,и очень много без масок.
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