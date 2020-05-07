Общество
36 минут назад
«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»
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Видео из реанимации областной инфекционной больницы представила пресс-служба администрации региона. На записи лежащие под аппаратами ИВЛ пациенты, врачи и медсестры. Из рассказов медиков складывается ежедневная картина эпидемии:
«Пациенты поступили с двусторонней пневмонией, одного мы сразу перевели на искусственную вентиляцию легких».
«Развивается все стремительно, очень быстро падает насыщение крови кислородом».
«Работаем по 24 часа, запотевает маска, тяжело дышать через респиратор, и жарковато в костюме».
«Больные поступают со всей области».
«Количество не уменьшается».
«Большинство не знают где могли заразится».
«Соблюдайте дистанцию, избегайте мест скопления людей»
«Пациенты поступили с двусторонней пневмонией, одного мы сразу перевели на искусственную вентиляцию легких».
«Развивается все стремительно, очень быстро падает насыщение крови кислородом».
«Работаем по 24 часа, запотевает маска, тяжело дышать через респиратор, и жарковато в костюме».
«Больные поступают со всей области».
«Количество не уменьшается».
«Большинство не знают где могли заразится».
«Соблюдайте дистанцию, избегайте мест скопления людей»
5 657
Гость
игорь
Ваня
Странно это все,
Animal planet