«Развивается все стремительно, быстро падает насыщение крови кислородом»

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Видео из реанимации областной инфекционной больницы представила пресс-служба администрации региона. На записи лежащие под аппаратами ИВЛ пациенты, врачи и медсестры. Из рассказов медиков складывается ежедневная картина эпидемии:



«Пациенты поступили с двусторонней пневмонией, одного мы сразу перевели на искусственную вентиляцию легких».



«Развивается все стремительно, очень быстро падает насыщение крови кислородом».



«Работаем по 24 часа, запотевает маска, тяжело дышать через респиратор, и жарковато в костюме».



«Больные поступают со всей области».



«Количество не уменьшается».



«Большинство не знают где могли заразится».



«Соблюдайте дистанцию, избегайте мест скопления людей»

