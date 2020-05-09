К Вечному огню на площади Героев возложили венки

День Победы в этом году Россия отмечает без привычных парадов и шествий. Впрочем локальные памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране.

В Липецке к мемориалу на площадь Героев пришли руководители города и региона, командир Липецкого авиацентра. Они почтили память павших. Затем парадный расчет Липецкого авиацентра возложил гирлянду Славы из живых цветов к Вечному огню. В завершении на площади развернули огромное Знамя Победы, сшитое из десятков алых полотен с данными об ушедших на фронт и невернувшихся с той страшной войны. Эти полотна были собраны в районах, из которых в 1954 году образовалась Липецка область.Торжественность церемонии добавили липецкие лётчики – пилоты, возвращавшиеся с авиапарада в Москве, пролетели над площадью Героев.