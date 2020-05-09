Общество

сегодня, 11:37

К Вечному огню на площади Героев возложили венки

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#День Победы
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День Победы в этом году Россия отмечает без привычных парадов и шествий. Впрочем локальные памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране.

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В Липецке к мемориалу на площадь Героев пришли руководители города и региона, командир Липецкого авиацентра. Они почтили память павших. Затем парадный расчет Липецкого авиацентра возложил гирлянду Славы из живых цветов к Вечному огню. В завершении на площади развернули огромное Знамя Победы, сшитое из десятков алых полотен с данными об ушедших на фронт и невернувшихся с той страшной войны. Эти полотна были собраны в районах, из которых в 1954 году образовалась Липецка область.

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Торжественность церемонии добавили липецкие лётчики – пилоты, возвращавшиеся с авиапарада в Москве, пролетели над площадью Героев.
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#День Победы
3

Комментарии (11)

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андрей

4 минуты назад
позор даже возложить нормально не могут
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Перри Мейсон

8 минут назад
Классно!
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11 минут назад
а что это коментарии удаляют про то что лысый с шушерой нарушают постановление №159
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Заниматься спортом,гулять на расстоянии

17 минут назад
В парке, одному-двум, нельзя,а вот так,толпой можно?
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75 лет Победы

17 минут назад
Низкий поклон павшим и живым советским людям в Победе над фашизмом!
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Катенька

20 минут назад
Я видела и слышала наших летчиков! Молодцы! Красавцы! С праздником Победы, липчане!
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Гость

23 минуты назад
Рота почетного караула в мск были без масок.
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Илементарные правила должны все соблюдать

26 минут назад
От населения требуют находится на безопасном расстояние, масляного режима а сами его игнорируют. ВСЕХ К ШТРАФАМ И КАК ДОЛЖНОСНЫЕ ЛИЦА. А это уже другие суммы.
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Какой электонный пропуск

36 минут назад
Они оформили в данном случае?И можно ли так простым людям?
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Странно,

38 минут назад
Дистанцию никто не соблюдает,а к отдельным магазам домахиваются
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