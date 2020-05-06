Здоровье
26 минут назад
Главврач областной психоневрологической больницы уволен
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Место Бориса Гальцова с приставкой и.о. занял Валерий Барзаков.
В облздраве GOROD48 подтвердили факт увольнения главного врача ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница» Бориса Гальцова, ставшего вчера объектом критики на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Губернатора Игоря Артамонова возмутил приведенный главным санитарным врачом области Владимиром Бондаревым вопиющий случай отсутствия обычных медицинских халатов у персонала областной психоневрологической больницы.
- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил Игорь Артамонов.
Сегодня место Бориса Гальцова с приставкой и.о. занял заместитель главного врача по медицинской части Валерий Барзаков.
В 2018 году, кстати, GOROD48 писал о плохом обеспечении психоневрологической больницы элементарными вещами, о которых нам сообщили в анонимной письме ее сотрудники. «В больнице разруха». «В палаты страшно зайти, штукатурка сыплется на голову». «Больным не хватает элементарной одежды». «Про постельное белье и говорить не приходится». «Психически больные люди спят на продавленных кроватях». «В этом году нам не будет хватать не только лекарств, но и расходных материалов, спиртовых салфеток, перчаток, шприцов»... В ответ на критику главный врач стационара Борис Гальцов признал тогда не очень хорошее состояние больницы, но его заместитель по экономике Татьяна Тихонович отмела обвинения в уменьшении финансирования расходов на медикаменты, заявив, что тут всегда в наличии их трехмесячный запас.
- Те главврачи, которые не обеспечили персонал средствами индивидуальной защиты, должны быть уволены, - заявил Игорь Артамонов.
Сегодня место Бориса Гальцова с приставкой и.о. занял заместитель главного врача по медицинской части Валерий Барзаков.
В 2018 году, кстати, GOROD48 писал о плохом обеспечении психоневрологической больницы элементарными вещами, о которых нам сообщили в анонимной письме ее сотрудники. «В больнице разруха». «В палаты страшно зайти, штукатурка сыплется на голову». «Больным не хватает элементарной одежды». «Про постельное белье и говорить не приходится». «Психически больные люди спят на продавленных кроватях». «В этом году нам не будет хватать не только лекарств, но и расходных материалов, спиртовых салфеток, перчаток, шприцов»... В ответ на критику главный врач стационара Борис Гальцов признал тогда не очень хорошее состояние больницы, но его заместитель по экономике Татьяна Тихонович отмела обвинения в уменьшении финансирования расходов на медикаменты, заявив, что тут всегда в наличии их трехмесячный запас.
6 1573
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Ждём очередного цирка для губернатора.
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