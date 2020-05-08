Коронавирус

сегодня, 12:34

В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19

11 3126
#коронавирус
3
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована третья смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина скончался сегодня. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе.

Как сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, умерший получал лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. В том числе проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.


11 3126
#коронавирус
3

Комментарии (11)

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Интересно

4 минуты назад
Мишустин вылез из берлоги после "коронавируса". Очень быстро вылечился. Выглядит * , бодренько и свежО. И Бабкина Надя тоже помолодела после вирусни, а говорили ,что в трусы сралась когда болела. Выходит вирус то чудеса творит.
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Прекращайте разрешать писать грязь

12 минут назад
Пишете о гибели человека о людских проблема и даете возможность чужое горе высмеивать ,тем кто тут постоянно про политику пишет ,это когда нибудь заклнчится илив суд подавать людям на этот бардак
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Дорожник

13 минут назад
От онкологии согласно статистике по Липецкой области умирает около 300 человек в месяц. Заболевают онкологией 425 человек. Кто и как исправит положение?
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Света

16 минут назад
Соболезнования родным и близким.
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Закройте грязь в коммениариях люди просят

16 минут назад
Вот и странно !, опять глумитесь и грязь пишете приплетая политику свою .Закрывайте комментарии ,иначе придется обращаться в другие органы людям
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Арканзас

21 минуту назад
Маска и ласты! Ласты обязательно иначе штраф!
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Арканзас

27 минут назад
К-вирусы, А как же ласты? Ласты это главное.
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К-вирусы

30 минут назад
Анастасия, ох как важно! И что предпринимаешь? Обязательно сиди дома, и чтобы на лице не менее 3-х масок и 3-х пар обязательно синих перчаток (другие не спасают!) даже у себя дома не снимай, спи в них! НО и это даже не спасет тебя от слабоумия и рабского страха! Сожалею...
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Анастасия

38 минут назад
Ужас!!! Каждый день новые случаи. Но не все понимают, что это опасно . Очень важно следить за распространением коронавируса в нашем городе, я смотрю здесь https://coronavirus-lipetsk.ru/
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Николаич

43 минуты назад
Соболезную родным и близким
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