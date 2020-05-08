В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19

В Липецкой области зарегистрирована третья смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина скончался сегодня. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе.

Как сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, умерший получал лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. У него была диагностирована двусторонняя тяжёлая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. В том числе проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.



