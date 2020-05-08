сегодня, 12:34
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19
В Липецкой области зарегистрирована третья смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина скончался сегодня. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе.
Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. В том числе проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.
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