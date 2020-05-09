Липчане украсили окна к Дню Победы

Многие присоединились к всероссийской акции, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны.

В начале мая в России была запущена акция «Окна Победы». Ее участники украсили окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Липчане разместили снимки своих окон в социальных сетях.