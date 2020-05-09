Общество

39 минут назад

Липчане украсили окна к Дню Победы

11 743
#окна Победы #соцсети #День Победы
1

Многие присоединились к всероссийской акции, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны.

В начале мая в России была запущена акция «Окна Победы». Ее участники украсили окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Липчане разместили снимки своих окон в социальных сетях.


































11 743
#окна Победы #соцсети #День Победы
1

Комментарии (11)

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Перри Мейсон (настоящий)

3 минуты назад
Перри Мейсон, ещё как можем повторить! Мало не покажется))
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…………

4 минуты назад
Углов Пётр Фёдорович…. 1924 г. р.……. Погиб в1943…. под Житомиром…. Ему не было ещё и 19…. Это один из 8 погибших только с маминой стороны… про отцову родню уже не у кого спросить… дедушка пришёл без руки после Курской дуги … про войну почти ничего не рассказывал… когда заходил разговор- доставал «цигарку»… менялся в лице… и оставшаяся рука так начинала дрожать, что бросал цигарку… Помяни их, Господи, во Царствии Своём……………
ответить

…………

5 минут назад
Углов Пётр Фёдорович…. 1924 г. р.……. Погиб в1943…. под Житомиром…. Ему не было ещё и 19…. Это один из 8 погибших только с маминой стороны… про отцову родню уже не у кого спросить… дедушка пришёл без руки после Курской дуги … про войну почти ничего не рассказывал… когда заходил разговор- доставал «цигарку»… менялся в лице… и оставшаяся рука так начинала дрожать, что бросал цигарку… Помяни их, Господи, во Царствии Своём……………
ответить

гость

9 минут назад
Губер-Хворостянская Адм ни одного плаката к 75л ни музыки ни х.Позор!!!!Позор!!!!Позор!!!! P\S.Вирус давно у власти в головах.......
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Доктор Преображенский

15 минут назад
Медицина здесь уже безсильна.
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гость

16 минут назад
ПЕРРИ МЕЙСОН - Ум, честь и совесть этого сайта!
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Пацифист

20 минут назад
Наглая пропаганда миллитаризма!
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Печенег

22 минуты назад
Перри Мейсон, кремлебот, тебе хоть приплачивают? Или так, на энтузиазме?)
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Лейла

26 минут назад
Перри Мейсон, ты такой умный) и с таким интелектом, но мы так о нём мало знаем, потому что он плохо ещё изучен, я сама не очень хорошо об этом знаю, но как то так. Вобщем делайте как вам говорят. Не болейте, вы нам ещё нужны.
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Перри Мейсон

29 минут назад
Можем повторить! За ценой не постоим!)))
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