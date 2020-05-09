Общество
39 минут назад
Липчане украсили окна к Дню Победы
11 743
Многие присоединились к всероссийской акции, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны.
В начале мая в России была запущена акция «Окна Победы». Ее участники украсили окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Липчане разместили снимки своих окон в социальных сетях.
11 743
Перри Мейсон (настоящий)
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гость
Доктор Преображенский
гость
Пацифист
Печенег
Лейла
Перри Мейсон