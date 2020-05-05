Бегунья Елена Коробкина запустила челендж в честь Великой Победы

Эстафету она передала стрелку Татьяне Барсук и трём известным российским легкоатлетам.

Пока спортивные соревнования в России находятся под запретом, чемпионка России в беге на длинные дистанции Елена Коробкина не только призывает соотечественников заниматься спортом в условиях самоизоляции, но и сама запустила спортивный челендж «Эстафета Победы».

В честь 75-летия Великой Победы 29-летняя спортсменка выполнила упражнение «скручивание» ровно 75 раз. Видео доступно на Ютуб-канале областного управления физкультуры и спорта.

Коробкина объяснила правила челенджа.

- Необходимо выполнить любое упражнение, которое близко вам по спортивной специфике или просто нравится, - говорит бегунья, - Важно, чтобы количество повторений или дистанция соответствовали цифре 75 – годовщине Победы.

Коробкина передала эстафету одной из сильнейших липецких представительниц стендовой стрельбы Татьяне Барсук, а также своим друзьям легкоатлетам – 4-кратной чемпионке России в беге на средние и длинные дистанции из Подмосковья, чемпионке Европы-2012, участнице Олимпийских Игр-2012 в Лондоне москвичке Елене Аржаковой и Николаю Чавкину – участнику Олимпиады-2012 в беге на 3 000 метров с препятствиями, 4-кратному чемпиону России. Последнего, к слову, в Сети называют молодым человеком Коробкиной.

Посмотрим, чем ответят эти именитые спорстмены.

Фото rusathletics.info