25 минут назад
Бегунья Елена Коробкина запустила челендж в честь Великой Победы
Эстафету она передала стрелку Татьяне Барсук и трём известным российским легкоатлетам.
Пока спортивные соревнования в России находятся под запретом, чемпионка России в беге на длинные дистанции Елена Коробкина не только призывает соотечественников заниматься спортом в условиях самоизоляции, но и сама запустила спортивный челендж «Эстафета Победы».
В честь 75-летия Великой Победы 29-летняя спортсменка выполнила упражнение «скручивание» ровно 75 раз. Видео доступно на Ютуб-канале областного управления физкультуры и спорта.
Коробкина объяснила правила челенджа.
- Необходимо выполнить любое упражнение, которое близко вам по спортивной специфике или просто нравится, - говорит бегунья, - Важно, чтобы количество повторений или дистанция соответствовали цифре 75 – годовщине Победы.
Коробкина передала эстафету одной из сильнейших липецких представительниц стендовой стрельбы Татьяне Барсук, а также своим друзьям легкоатлетам – 4-кратной чемпионке России в беге на средние и длинные дистанции из Подмосковья, чемпионке Европы-2012, участнице Олимпийских Игр-2012 в Лондоне москвичке Елене Аржаковой и Николаю Чавкину – участнику Олимпиады-2012 в беге на 3 000 метров с препятствиями, 4-кратному чемпиону России. Последнего, к слову, в Сети называют молодым человеком Коробкиной.
Посмотрим, чем ответят эти именитые спорстмены.
Фото rusathletics.info