Спорт

25 минут назад

Бегунья Елена Коробкина запустила челендж в честь Великой Победы

142
#Легкая атлетика #Елена Коробкина #День Победы
1
Бегунья Елена Коробкина запустила челендж в честь Великой Победы

Эстафету она передала стрелку Татьяне Барсук и трём известным российским легкоатлетам.

Пока спортивные соревнования в России находятся под запретом, чемпионка России в беге на длинные дистанции Елена Коробкина не только призывает соотечественников заниматься спортом в условиях самоизоляции, но и сама запустила спортивный челендж «Эстафета Победы».

В честь 75-летия Великой Победы 29-летняя спортсменка выполнила упражнение «скручивание» ровно 75 раз. Видео доступно на Ютуб-канале областного управления физкультуры и спорта.

Коробкина объяснила правила челенджа.

- Необходимо выполнить любое упражнение, которое близко вам по спортивной специфике или просто нравится, - говорит бегунья, - Важно, чтобы количество повторений или дистанция соответствовали цифре 75 – годовщине Победы.

Коробкина передала эстафету одной из сильнейших липецких представительниц стендовой стрельбы Татьяне Барсук, а также своим друзьям легкоатлетам – 4-кратной чемпионке России в беге на средние и длинные дистанции из Подмосковья, чемпионке Европы-2012, участнице Олимпийских Игр-2012 в Лондоне москвичке Елене Аржаковой и Николаю Чавкину – участнику Олимпиады-2012 в беге на 3 000 метров с препятствиями, 4-кратному чемпиону России. Последнего, к слову, в Сети называют молодым человеком Коробкиной.

Посмотрим, чем ответят эти именитые спорстмены.

Фото rusathletics.info

142
#Легкая атлетика #Елена Коробкина #День Победы
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кубок ректора ЕГУ отправят победителям по почте
#Шахматы
4
Кубок ректора ЕГУ отправят победителям по почте

вчера, 17:58

Спорт
«Достала уже эта пандемия! Поставил 300 рублей на изобретение лекарства от COVID-19 - из принципа!»
#Букмекеры #ставки #коронавирус
8
«Достала уже эта пандемия! Поставил 300 рублей на изобретение лекарства от COVID-19 - из принципа!»

03.05.2020 14:03

Общество
Вечный странник: чемпион мира из Липецка опять остался без клуба
#Хоккей #Никита Двуреченский
6
Вечный странник: чемпион мира из Липецка опять остался без клуба

03.05.2020 09:30

Спорт
Победа Липецка над Курском получилась волевой и драматичной
#Шахматы #блиц
1
Победа Липецка над Курском получилась волевой и драматичной

30.04.2020 18:20

Спорт
Липецкому энхаэловцу придется умерить финансовый аппетит?
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
8
Липецкому энхаэловцу придется умерить финансовый аппетит?

30.04.2020 12:38

Спорт
«Металлург» может не доиграть сезон, выход в ФНЛ отменяется?
#Футбол #"Металлург"
8
«Металлург» может не доиграть сезон, выход в ФНЛ отменяется?

27.04.2020 13:39

Спорт