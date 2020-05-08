В Липецке запустили онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Увидеть фотографии героев можно в ленте Централизованной городской библиотечной системы.

В рамках проекта «Память сильнее времени» на официальной странице «ВКонтакте» Централизованной библиотечной системы Липецка сегодня, 8 мая, началась онлайн-акция «Бессмертный полк».- В праздничной ленте проходят герои-победители «Книги памяти», которую создают жители города. Это книга историй о героях семей липчан. Онлайн-шествие героев-липчан продолжится в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – 9 и 10 мая, - сообщает администрация Липецка.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀10 мая лента представит героев-победителей акции «Фронтовое письмо». В рамках поисковой операции, посвящённой 75-летию Победы, сотрудниками городских библиотек были собраны для истории копии оставшихся подлинных документов периода Великой Отечественной войны. «Это непридуманная история нашей страны, рассказанная в письмах настоящих людей, солдат и офицеров. Многие написанные ими слова оказались последними. Это история войны от первого лица, и писали её победители», отмечают авторы акции.