49-летнего липчанина обвиняют в незаконном разглашении коммерческой тайны

По данным следствия, он поделился со знакомым сведениями об условиях заключения контрактов на поставку оборудования.

Заместитель прокурора области Василий Ткаченко утвердил обвинительное дело и направил в суд уголовное дело 49-летнего липчанина, обвиняемого в незаконном разглашении коммерческой тайны, которая ему стала известна по работе (по части второй статьи 183 УК РФ).— По данным следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021 года 49-летний специалист одного из крупнейших предприятий области, имея допуск к работе с документами, составлявшими коммерческую тайну организации, из личной заинтересованности разгласил ставшие ему известными сведения об условиях заключения контрактов на поставку оборудования, чем предоставил одной из фирм конкурентное преимущество. В результате деловой репутации предприятия был нанесен серьезный ущерб, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что намеревался помочь выиграть конкурс на поставку оборудования своему знакомому — руководителю сторонней организации. Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.