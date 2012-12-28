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Происшествия
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сегодня, 17:06
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49-летнего липчанина обвиняют в незаконном разглашении коммерческой тайны
По данным следствия, он поделился со знакомым сведениями об условиях заключения контрактов на поставку оборудования.
— По данным следствия, с ноября 2020 года по апрель 2021 года 49-летний специалист одного из крупнейших предприятий области, имея допуск к работе с документами, составлявшими коммерческую тайну организации, из личной заинтересованности разгласил ставшие ему известными сведения об условиях заключения контрактов на поставку оборудования, чем предоставил одной из фирм конкурентное преимущество. В результате деловой репутации предприятия был нанесен серьезный ущерб, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что намеревался помочь выиграть конкурс на поставку оборудования своему знакомому — руководителю сторонней организации. Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
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