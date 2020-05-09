Общество
сегодня, 10:57
Над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра
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9 мая над площадью Героев во время церемонии возложения цветок и венков к вечному огню пролетели самолеты Липецкого авиацентра.
Напомним, что сегодня пилотажная группа авиацентра участвовала в пролете над Красной площадью в Москве, на обратом пути летчики пролетели над Липецком.
Напомним, что сегодня пилотажная группа авиацентра участвовала в пролете над Красной площадью в Москве, на обратом пути летчики пролетели над Липецком.
10 2883
Рикитави
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