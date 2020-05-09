Над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

9 мая над площадью Героев во время церемонии возложения цветок и венков к вечному огню пролетели самолеты Липецкого авиацентра.



Напомним, что сегодня пилотажная группа авиацентра участвовала в пролете над Красной площадью в Москве, на обратом пути летчики пролетели над Липецком.