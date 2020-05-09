Общество

сегодня, 10:57

Над площадью Героев пролетела пилотажная группа Липецкого авиацентра

10 2883
#День Победы
6
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9 мая над площадью Героев во время церемонии возложения цветок и венков к вечному огню пролетели самолеты Липецкого авиацентра.

Напомним, что сегодня пилотажная группа авиацентра участвовала в пролете над Красной площадью в Москве, на обратом пути летчики пролетели над Липецком.
10 2883
#День Победы
6

Комментарии (10)

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Рикитави

3 минуты назад
В Беларусии по круче будет, там настоящий президент, не то что некоторые.
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Местный

36 минут назад
Ботан Вадичка, это тактическое крыло
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Lena

сегодня, 11:29
Ждали, ждали и пролетели так быстро что ничего и не увидели. Обидно.
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Какой то хрен

сегодня, 11:26
Не ужели во всем Липецке не нашли 5 человек с поставленным военным шагом. Смешно смотреть было как они шагают
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Какой то хрен

сегодня, 11:25
Смотрящий на двоечку шагали.
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Смотрящий

сегодня, 11:22
На троечку пролетели.
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Всё?

сегодня, 11:20
Смысл так рано было пролетать? Никто и не заметил. Обычно где-то во-втором часу они возвращались
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Индустриальная

сегодня, 11:20
Спасибо большое за секунды восторга и радости. Всех с праздником. Лётчикам мирного и чистого неба.
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Буша

сегодня, 11:20
Сижу дома, Для всех !!!
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Победа

сегодня, 11:18
Сижу дома, .... в память о тех, кто жизнь свою положил, не за то, чтобы сейчас вот такие дубины глупые вопросы задавали!
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