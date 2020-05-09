Общество

45 минут назад

Липецкий рекордсмен «Книги Гиннеса» в честь Дня Победы присел с собственным весом 75 раз

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#День Победы #Николай Грачев #спорт
Липецкий рекордсмен «Книги Гиннеса» в честь Дня Победы присел с собственным весом 75 раз

На упражнение силач затратил 7 минут и 45 секунд – ещё одни символические цифры.

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Необычно поздравил земляков с днём Великой Победы известный липецкий силач, трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса», обладатель двух с лишним сотен мировых рекордов по тяжёлой атлетике, силовому троеборью (пауэрлифтингу) и гиревому спорту Николай Грачёв.

64-летний спортсмен присел со штангой равной собственному весу т.е. 50 кг ровно 75 раз! Для Грачёва – это не предел, но сегодня главенствует именно эта цифра, означающая 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. На видео видно, что Грачёв постоянно поворачивает голову в сторону – этому тоже есть объяснение: спортсмен внимательно следил за часами, поскольку использовал ещё один символ – выполнил упражнение ровно за 7 минут и 5 секунд.

Житель Новой Деревни Николай Грачёв попросил GOROD48 передать поздравления всем жителям Липецкой области и России, пожелать здоровья и бодрости духа, которые и помогли в своё время одолеть гитлеровских захватчиков.

Кто-то, возможно, захочет написать в комментариях – мол, кому нужны такие поздравления. Но пенсионер Николай Грачёв тем самым демонстрирует, что он – истинный наследник поколения победителей. Присесть с собственным весом 75 раз – а вам слабо?

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#День Победы #Николай Грачев #спорт

Комментарии (4)

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Нищий

12 минут назад
Сева, действительно, эту энергию да на пользу престарелым.
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Туса

15 минут назад
Новости психиатрии.
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Сева

17 минут назад
Треники шикарные,лучше бы 75 соток огорода землякам вскопал,больше пользы.
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Товарищи

23 минуты назад
Что это, сон или явь?
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