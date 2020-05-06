Общество

сегодня, 17:37

Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции

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#коронавирус #самоизоляция
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Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции

На это повлиял принятый в регионе целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня телеграмм-канал «Незыгарь» опубликовал правительственный документ, из которого следует, что Липецкая область в числе восьми субъектов федерации сможет сократить противоэпидемиологические ограничения для граждан и бизнеса.

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Из документа следует, что режим самоизоляции может быть смягчен по причине небольшого, менее 10%, суточного прироста заболевших COVID-19.

Источник GOROD48 в областной администрации подтвердил подлинность документа, опубликованного в телеграмм-канале:

- Да, такой список есть. Мы попали в него благодаря тому, что администрация области сыграла на опережение ситуации по распространению коронавируса. Уже 30 марта губернатор ввел в регионе режим самоизоляции. С двухнедельным опережением графика Минздрава в области введен в строй второй коронавирусный госпиталь, которым стала больница скорой медицинской помощи в Липецке. Таким образом, все заболевшие, а не только тяжелые больные, как в ряде других регионов, получили и продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Во многом удержали людей дома введенные в ряде городов и районов области цифровые пропуска. Масочный режим, который будет введен в регионе 8 мая, также призван поддержать противоэпидемиологические меры наряду с уже принятым «масочным» порядком посещения магазинов и пользования общественным транспортом.

Наш источник в администрации области уверен, что ослабление режима самоизоляции в регионе возможно уже после 10-11 мая.
65 4338
#коронавирус #самоизоляция
4

Комментарии (65)

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!!!

1 минуту назад
Откройте Центральный Рынок!!!!!!!!!!!!
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житель

2 минуты назад
Молодец банкир!
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хахаха

9 минут назад
Osiris, че ж ты грубый и нервный такой?! Не встречались,я за городом живу.
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Перри Мейсон

9 минут назад
"телеграмм-канал «Незыгарь»"))))))
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Лысому Артамонову

9 минут назад
А ты ещё людям расскажи, дай интервью , Да побольше по акай , как покакай, Ты же лысый ,баран, даже разговаривать не умеешь , Ты банкир, ростовщик ,ты тварь !.
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Osiris

10 минут назад
хахаха, дык уже сто пудов в магаз встречались, делай выводы ушлепан, три руки спиртом и вперёд на анализы)))
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хахаха

11 минут назад
Osiris, пригласил и соскучил)))ну выздоравливай
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Osiris

13 минут назад
*пенсионеров, чего звездой закрыли не пойму
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Osiris

14 минут назад
хахаха, поверь нечего, вирус это шлак он пройдёт, с * не контактирую, да и родных почти среди них нет, видел их год назад, а работа нормальная, можно и на больничном посидеть
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Лена

15 минут назад
А я у Путина отсосала
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