Общество
сегодня, 17:37
Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции
65 4338
На это повлиял принятый в регионе целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Сегодня телеграмм-канал «Незыгарь» опубликовал правительственный документ, из которого следует, что Липецкая область в числе восьми субъектов федерации сможет сократить противоэпидемиологические ограничения для граждан и бизнеса.
Из документа следует, что режим самоизоляции может быть смягчен по причине небольшого, менее 10%, суточного прироста заболевших COVID-19.
Источник GOROD48 в областной администрации подтвердил подлинность документа, опубликованного в телеграмм-канале:
- Да, такой список есть. Мы попали в него благодаря тому, что администрация области сыграла на опережение ситуации по распространению коронавируса. Уже 30 марта губернатор ввел в регионе режим самоизоляции. С двухнедельным опережением графика Минздрава в области введен в строй второй коронавирусный госпиталь, которым стала больница скорой медицинской помощи в Липецке. Таким образом, все заболевшие, а не только тяжелые больные, как в ряде других регионов, получили и продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Во многом удержали людей дома введенные в ряде городов и районов области цифровые пропуска. Масочный режим, который будет введен в регионе 8 мая, также призван поддержать противоэпидемиологические меры наряду с уже принятым «масочным» порядком посещения магазинов и пользования общественным транспортом.
Наш источник в администрации области уверен, что ослабление режима самоизоляции в регионе возможно уже после 10-11 мая.
Из документа следует, что режим самоизоляции может быть смягчен по причине небольшого, менее 10%, суточного прироста заболевших COVID-19.
Источник GOROD48 в областной администрации подтвердил подлинность документа, опубликованного в телеграмм-канале:
- Да, такой список есть. Мы попали в него благодаря тому, что администрация области сыграла на опережение ситуации по распространению коронавируса. Уже 30 марта губернатор ввел в регионе режим самоизоляции. С двухнедельным опережением графика Минздрава в области введен в строй второй коронавирусный госпиталь, которым стала больница скорой медицинской помощи в Липецке. Таким образом, все заболевшие, а не только тяжелые больные, как в ряде других регионов, получили и продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Во многом удержали людей дома введенные в ряде городов и районов области цифровые пропуска. Масочный режим, который будет введен в регионе 8 мая, также призван поддержать противоэпидемиологические меры наряду с уже принятым «масочным» порядком посещения магазинов и пользования общественным транспортом.
Наш источник в администрации области уверен, что ослабление режима самоизоляции в регионе возможно уже после 10-11 мая.
65 4338
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житель
хахаха
Перри Мейсон
Лысому Артамонову
Osiris
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Osiris
Лена