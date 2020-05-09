33 минуты назад
Более 10 000 липчан принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
Из-за эпидемических ограничений всероссийская акция памяти участников Великой Отечественной войны проходит онлайн, без традиционного шествия по городским улицам.
- Принципиальное решение провести онлайн-шествие было принято еще до того, как стало понятно, что эпидемиологическая ситуация не позволит нам выйти на улицы с традиционной акцией. Мы начали готовить к 75-летию Победы два шествия – привычное и онлайн. Когда стало ясно, что традиционную акцию 9 мая провести не удастся, мы поняли, что сработали на опережение с нашей идеей по онлайн-трансляции. С этой инициативой мы оказались первыми в стране, - рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» Павел Полуротов. – Достичь соглашения с телекомпанией на трансляцию удалось за пару дней. Дальше пошло решение технических вопросов и начался прием снимков.
Фотографии ветеранов-родственников липчан и данные о них стекались на электронную почту. Официальный прием данных завершился 26 апреля, но письма приходили и накануне 9 мая.
- В общей сложности в «Бессмертный полк онлайн» попали 10 000 снимков от липчан. Во время телемарафона видеоряд из снимков ветеранов будет показываться в течение всего дня, - уточнил Павел Полуротов.
Обрабатывать тысячи электронных писем помогали и опытные участники организации акции, и волонтеры. Работа была настолько напряженной, что их строя выходили и люди, и техника. Первые от усталости совершали ошибки в данных, а компьютеры просто отказывались работать. Для техники приходилось вводить «обеденные» перерывы.
- Конечно, объем данных колоссальный, такого активного отклика от липчан мы и ожидали, - говорит Павел Поруротов. – Работу по обработке писем осложнял человеческий фактор: кто-то забывал приложить фото и потом не отвечал на письма, кто-то присылал групповые снимки. Сложно было работать с данными, приходящими от коллективов и учреждений. Иногда в одном письме было по сотне снимков и данных. Кроме того, не всегда фотографии присылали в удобном формате: например, внутри текстового документа. Тем не менее, наш «патризанский отряд» выполнил поставленную задачу и передал телевизионщикам все данные в нужном формате. Работу завершили только позавчера утром.
Павел Полуротов просит не расстраиваться тех, кто прислал письма в последние дни перед 9 мая. Собранная для эфира база будет храниться и пополняться.
- Мы уже видим, что в регионе есть техническая возможность для проведения «Бессмертного полка онлайн». Так что трансляцию в прямом эфире реально повторить и 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, и осенью, когда должно состояться официальное празднование Дня Победы.
Мальвина
Мальвина
Перри Мейсон (настоящий)
Перри Мейсон
Житель
Товарищи
данковчанин