Общество

33 минуты назад

Более 10 000 липчан принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

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#Бессмертный полк #акция #День Победы
Более 10 000 липчан принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Из-за эпидемических ограничений всероссийская акция памяти участников Великой Отечественной войны проходит онлайн, без традиционного шествия по городским улицам.

Телемарафон «Утро Победы» начался в 9 утра на телеканале «Липецкое время».  В течение всего дня на телеканале будет идти трансляция снимков фронтовиков. 

- Принципиальное решение провести онлайн-шествие было принято еще до того, как стало понятно, что эпидемиологическая ситуация не позволит нам выйти на улицы с традиционной акцией. Мы начали готовить к 75-летию Победы два шествия – привычное и онлайн. Когда стало ясно, что традиционную акцию 9 мая провести не удастся, мы поняли, что сработали на опережение с нашей идеей по онлайн-трансляции. С этой инициативой мы оказались первыми в стране, - рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» Павел Полуротов. – Достичь соглашения с телекомпанией на трансляцию удалось за пару дней. Дальше пошло решение технических вопросов и начался прием снимков.

Фотографии ветеранов-родственников липчан и данные о них стекались на электронную почту. Официальный прием данных завершился 26 апреля, но письма приходили и накануне 9 мая. 

- В общей сложности в «Бессмертный полк онлайн» попали 10 000 снимков от липчан. Во время  телемарафона видеоряд из снимков ветеранов будет показываться в течение всего дня, - уточнил Павел Полуротов.

Обрабатывать тысячи электронных писем помогали и опытные участники организации акции,  и волонтеры. Работа была настолько напряженной, что их строя выходили и люди, и техника. Первые от усталости совершали ошибки в данных, а компьютеры просто отказывались работать. Для техники приходилось вводить «обеденные» перерывы.

- Конечно, объем данных колоссальный, такого активного отклика от липчан мы и ожидали, - говорит Павел Поруротов. – Работу по обработке писем осложнял человеческий фактор: кто-то забывал приложить фото и потом не отвечал на письма, кто-то присылал групповые снимки. Сложно было работать с данными, приходящими от коллективов и учреждений. Иногда в одном письме было по сотне снимков и данных. Кроме того, не всегда фотографии присылали в удобном формате: например, внутри текстового документа. Тем не менее, наш «патризанский отряд» выполнил поставленную задачу и передал телевизионщикам все данные в нужном формате. Работу завершили только позавчера утром.

Павел Полуротов просит не расстраиваться тех, кто прислал письма в последние дни перед 9 мая. Собранная для эфира база будет храниться и пополняться.

- Мы уже видим, что в регионе есть техническая возможность для проведения «Бессмертного полка онлайн». Так что трансляцию в прямом эфире реально повторить и 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, и осенью, когда должно состояться официальное празднование Дня Победы.
7 577
#Бессмертный полк #акция #День Победы

Комментарии (8)

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Мальвина

4 минуты назад
Перри Мейсон, ты такой умный) и с таким интелектом, но мы так о нём мало знаем, потому что он плохо ещё изучен, я сама не очень хорошо об этом знаю, но как то так. Не болейте, вы нам ещё нужны.
ответить

Мальвина

5 минут назад
Перри Мейсон, ты такой умный) и с таким интелектом, но мы так о нём мало знаем, потому что он плохо ещё изучен, я сама не очень хорошо об этом знаю, но как то так. Не болейте, вы нам ещё нужны.
ответить

Перри Мейсон (настоящий)

10 минут назад
Перри Мейсон, ещё как можем!!!
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Перри Мейсон

12 минут назад
Можем повторить! Мы за ценой не постоим!)))
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Житель

14 минут назад
Товарищи, хоть сейчас заткнитесь со своей пандемией.С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЛИПЧАНЕ!!! ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.ВЕТЕРАНАМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН,И ПРОСТИТЕ НАС,ПОЖАЛУЙСТА.
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Товарищи

24 минуты назад
Пожалуйста не выходите на улицу,пандемия свирепствует.
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данковчанин

24 минуты назад
С 75 - летием Великой Победы Союза Советских Социалистических Республик над нацистской гитлеровской Германией в Великой Отечественной Войне.
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