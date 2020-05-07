Общество

сегодня, 10:37

Санитарные врачи с осторожным оптимизмом говорят о стабилизации заболеваемости COVID-19 в области

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#коронавирус
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Санитарные врачи с осторожным оптимизмом говорят о стабилизации заболеваемости COVID-19 в области

В Роспотребнадзоре прокомментировали публикацию GOROD48 о возможности скорого ослабления режима самоизоляции в регионе.

Вчера GOROD48 сообщил, что «Липецкая область одна из первых в России начнет ослаблять режим самоизоляции» по причине небольшого, менее 10%, суточного прироста заболевших коронавирусом. В то же время областной оперштаб по противодействию распространению инфекции несколько дней подряд заявлял о том, что выявляется по сорок и больше новых заболевших COVID-19. Сегодня, например, стало известно, что с момента начала эпидемии в области количество заболевших перевалило за 700.

Нет ли тут противоречия?

- Нет. Скорость прироста новых больных в регионе последнее время снижается, если говорить о темпе распространения инфекции в относительных показателях, - ответила GOROD48 на этот вопрос заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Ярковская.

Для понимания санитарный врач приводит в пример ребенка. Когда ему два года, он вырастает вдвое с момента рождения, но уже подростком растет по нескольку сантиметров в год. Однако подросток выше малыша. В случае распространения в регионе коронавирусной инфекции на первых этапах прибавление к заболевшим нескольких человек приводило к суточному приросту больных в 30 и более процентов. Сейчас, когда больных более шестисот, суточное прибавление к ним новых 40 человек дает меньший процент их прироста.

Проблемой обуздания коронавируса, по мнению санитарного врача, стало обилие бессимптомных заболевших. В регионе уже 53% таких больных от общего их числа. При самом благоприятном стечении обстоятельств бессимптомный больной даже не заметит, как выздоровеет. Но по ходу болезни он заразит своих домашних и весь круг знакомых и коллег по работе. В то же время высокая выявляемость таких больных говорит о хорошей работе врачей. Чем больше бессимптомных попадет под медицинский присмотр, тем быстрее упадет скорость распространения инфекции.

Однако Ирина Ярковская сожалеет, что в настоящее время основной прирост больных дают сами медучреждения:

- При нынешней ситуации каждый медицинский стационар региона мы теоретически рассматриваем как новый очаг распространения инфекции. Поэтому Роспотребнадзор вменил обязательное использование средств индивидуальные защиты не только медикам, но рекомендовал раздать те же маски и пациентам.

- Впрочем, скорость распространения коронавируса снизилась в разы. Это говорит о стабилизации ситуации. Если липчане продолжат соблюдать все меры безопасности, к которым их призывают, тогда скорость прироста больных перейдет в плато. Тогда можно будет говорить о приближении победы над инфекцией. Но для этого нужно продолжать соблюдать все гигиенические процедуры, разобщенность, масочный режим, - говорит Ирина Ярковская.

Если пересчитать количество заболевших к числу населения Липецкой области, то у нас - менее 60 заболевших на 100 000 человек.

- В Липецкой области заболеваемость ниже среднероссийской. Ситуация у нас в целом контролируема. Но нам всем, уставшим от самоизоляции, следует еще немного потерпеть. Ситуацию с коронавирусом кто-то сравнивает с войной. А война - это время самоограничений, необходимых для победы над врагом. Наш враг - это вирус. Злой, до конца непонятный ни ученым, ни врачам. Поэтому сейчас надо не стонать, а проявить выдержку, сделать все от каждого зависящее, чтобы не заболеть самому и не подвергнуть риску заражения других. И тогда победа будет за нами, - подытожила Ирина Ярковская.
35 2694
#коронавирус
3

Комментарии (36)

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Анатолий

21 секунду назад
Проявите больше внимания и заботы своим бабушкам и дедушкам в такой нелёгкий период
ответить

Елена

1 минуту назад
Послушайте любимую музыку, посмотрите фильм или возьмите видеоуроки в любимой сфере деятельности, если не знаете, чем заняться в период самоизоляции
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Иван

1 минуту назад
В данной ситуации все зависит только от нас. Если каждый из нас будет соблюдать режим самоизоляции, то пандемия закончится быстрее
ответить

Татьяна

2 минуты назад
Главное не поддаваться панике и соблюдать режим самоизоляции
ответить

===

2 минуты назад
Посмотрим к чему это приведет. С нашим мнением никто не считался и не собирается. А если попрет,... то лечить точно некому будет!
ответить

Дмитрий

2 минуты назад
Не стоит расстраиваться по этому поводу и поднимать бунт. В скором времени вопрос решится в благоприятную сторону
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Сенсей

3 минуты назад
*р е х н у л и с ь
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Сенсей

4 минуты назад
...."заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Ярковская. Для понимания санитарный врач приводит..." Т.е. заместитель это санитар и он пытается вытирать про науку? Г48 вы от скудоумия и отсутствия высшего образования * ?)
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Анна

8 минут назад
Ситуацию меняют как выгодно, надо было вводить самоизоляцию, так и по десять человек было много а сейчас по 50 это у них падает
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Аркадий

8 минут назад
Статистика вещь точная, но лживая. Сами статистику пишут и по ней решения принимают. Оптимисты мать ихнюю.
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