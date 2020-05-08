«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов прокомментировал запись фрагмента своего разговора с мэром Евгенией Уваркиной.

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На записи губернатор и мэр обсуждают способ дезинфекции улиц, при этом Игорь Артамонов советует дезинфицировать места, где наблюдаются массовые скопления людей.



- Запись сделана больше месяца назад, тогда рассматривались все возможные варианты, как не допустить стремительного развития эпидемии. К счастью, дезинфекция улиц с помощью машин не понадобилось. Стояла главная задача не допустить роста заболеваемости. Я сделаю все что в моих силах чтобы сберечь регион, а не собственный имидж. Когда речь идет о спасении людей, я готов терпеть унижения и критику в своей адрес, - заявил губернатор.



- Почему запись появилась сейчас? - продолжил Игорь Артамонов. - Область успешно справляется с эпидемией, и кто-то решил, что самое время опорочить и власть и меня лично. Однако, меры пусть даже непопулярные, будут продолжены. Нам остался последний рывок, мы уже вышли на плато по заболеваемости и если так будет продолжатся, то после майских праздников предложим пакет мер по выходу из ограничительного режима.

