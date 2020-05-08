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55 минут назад

НЛМК установил инсталляцию в память о металлургах-участниках Великой Отечественной войны

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#Великая Отечественная война
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НЛМК установил инсталляцию в память о металлургах-участниках Великой Отечественной войны

Каждый третий рабочий новолипецкого металлургического завода не вернулся с той войны.

В Липецке напротив центральных проходных НЛМК появилась памятная инсталляция - «Катюша» на базе «ЗИС-5» и противотанковые ежи. Перед военной техникой установлены транспаранты, которые напоминают о годах Великой Отечественной войны.

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Автор инсталляции, руководитель группы корпоративных мероприятий дирекции по персоналу ПАО «НЛМК» Игорь Подзоров сегодня утром пришел поправить композицию. Заодно рассказал, как и почему родилась ее идея.

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- «ЗИС-5» уже послевоенный, сотрудники автотранспортного управления комбината восстановили его. И машина, очень похожая на те самые полуторки, участвовала во всех парадах, - рассказал Игорь Подзоров. - Противотанковые ежи выпускались НЛМЗ в годы войны для нужд фронта наравне с "буржуйками"и гранатами Ф-1, знаменитыми «лимонками». 

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Кстати, ежи восстановлены  по документам военного времени. Инженер комбината сделал чертежи, а сотрудники ремонтного управления НЛМК воплотили их в жизнь.

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- Ежи делали из уголка или швеллера - того материала, который был тогда под рукой, - рассказал Игорь Подзоров. - То, что вы видите здесь - это точная копия тех времен.

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Инсталляция расположена перед главными проходными комбината. Ее хорошо видно с дороги. Каждый желающий  может подойти сюда, осмотреть технику, сделать памятные фотографии - это только приветствуется. Но нужно помнить о социальной дистанции.

- Каждый, кто увидит инсталляцию, в той или иной мере вспомнит о трудовом и военном подвиге новолипецких металлургов, - говорит Игорь Подзоров. - Ведь из воевавших работников завода каждый третий не вернулся домой. 

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В память о фронтовиках НЛМК проводит разные мероприятия в режиме онлайн. Сейчас проходит конкурс песен и стихов военных лет. На корпоративном портале запущена онлайн-акция «Бессмертного полка». А на отдельном сайте работает викторина о работе завода в годы войны - ее подготовили сотрудники музея НЛМК по архивным документам.
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#Великая Отечественная война
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