Здоровье
21 минуту назад
В больнице «Липецк-Мед» терапевтический корпус отдали под лечение обычных пневмоний
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Первые четверо больных в этот стационар из областной инфекционной больницы переедет уже завтра.
Завтра ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» примет первых четырех больных пневмонией, которые будут переведены в этот стационар из областной инфекционной больницы.
- У этих больных с пневмониями двукратными лабораторными тестами исключен коронавирус, - сообщил GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
По словам главного врача больницы «Липецк-Мед» Юлии Агаровой, под лечение таких пациентов будет передан весь терапевтический корпус на 200 коек.
Напомним, что четвертая горбольница стала стационаром, в котором в апреле был выявлен очаг заболеваемости COVID-19. В администрации области его причиной назвали халатность, не соблюдение медиками необходимых противоэпидемических правил при работе с инфицированными коронавирусом пациентами. В итоге разбирательств в больнице на Тракторном было закрыто отделение пульмонологии, а заместитель главного врача этой больницы по медицинской части и ее старшая медицинская сестра уволены.
- К настоящему времени проведена полная дезинфекция терапевтического корпуса, который отдан под лечение больных пневмониями, - сказала Юлия Агапова.
В то же время главврач «Липецк-Меда» отказалась сообщить GOROD48 о количестве инфицированных коронавирусом пациентов и медиков больницы.
- У этих больных с пневмониями двукратными лабораторными тестами исключен коронавирус, - сообщил GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
По словам главного врача больницы «Липецк-Мед» Юлии Агаровой, под лечение таких пациентов будет передан весь терапевтический корпус на 200 коек.
Напомним, что четвертая горбольница стала стационаром, в котором в апреле был выявлен очаг заболеваемости COVID-19. В администрации области его причиной назвали халатность, не соблюдение медиками необходимых противоэпидемических правил при работе с инфицированными коронавирусом пациентами. В итоге разбирательств в больнице на Тракторном было закрыто отделение пульмонологии, а заместитель главного врача этой больницы по медицинской части и ее старшая медицинская сестра уволены.
- К настоящему времени проведена полная дезинфекция терапевтического корпуса, который отдан под лечение больных пневмониями, - сказала Юлия Агапова.
В то же время главврач «Липецк-Меда» отказалась сообщить GOROD48 о количестве инфицированных коронавирусом пациентов и медиков больницы.
2 480
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