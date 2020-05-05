Здоровье

21 минуту назад

В больнице «Липецк-Мед» терапевтический корпус отдали под лечение обычных пневмоний

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#коронавирус #медицина
В больнице «Липецк-Мед» терапевтический корпус отдали под лечение обычных пневмоний

Первые четверо больных в этот стационар из областной инфекционной больницы переедет уже завтра.

Завтра ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» примет первых четырех больных пневмонией, которые будут переведены в этот стационар из областной инфекционной больницы.

- У этих больных с пневмониями двукратными лабораторными тестами исключен коронавирус, - сообщил GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

По словам главного врача больницы «Липецк-Мед» Юлии Агаровой, под лечение таких пациентов будет передан весь терапевтический корпус на 200 коек.

Напомним, что четвертая горбольница стала стационаром, в котором в апреле был выявлен очаг заболеваемости COVID-19. В администрации области его причиной назвали халатность, не соблюдение медиками необходимых противоэпидемических правил при работе с инфицированными коронавирусом пациентами. В итоге разбирательств в больнице на Тракторном было закрыто отделение пульмонологии, а заместитель главного врача этой больницы по медицинской части и ее старшая медицинская сестра уволены.

- К настоящему времени проведена полная дезинфекция терапевтического корпуса, который отдан под лечение больных пневмониями, - сказала Юлия Агапова.

В то же время главврач «Липецк-Меда» отказалась сообщить GOROD48 о количестве инфицированных коронавирусом пациентов и медиков больницы.
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#коронавирус #медицина

Комментарии (2)

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3 минуты назад
ВО как!!!! А закрывать не придется при заражении там всех?
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Гость

9 минут назад
А этим четырем больным пневмонией делали КТ или только на основании тестов исключили COVID-19?
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