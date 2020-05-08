54 минуты назад
В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев рассказал о последних данных по эпидситуации.
- Больше 50 процентов заболеваемости коронавирусом протекает в бессимптомной форме. И это опасно. Поэтому липчанам надо выходить на улицы в масках. Понимаю, что это непопулярно, но другого варианта нет, - сказал губернатор, резюмируя прозвучавшую информацию.
Заместитель главы областной администрации Александр Ильин сообщил членам штаба о положенных липчанам "коронавирусных" выплатах.
Так, 12 849 семей получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет по 4920 рублей на ребёнка. Семьи получат деньги в июне. На это предусмотрено финансирование в размере 758,6 миллиона рублей. Вице-губернатор Александр Ильин рассказал о выплатах в 12 130 рублей для семей с детьми, в которых родители лишились источников дохода в связи с коронавирусом. На сегодня такая форма поддержки оказана 141 семье (в областном бюджете под такие выплаты зарезервированы 100 млн рублей). Выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет получили 13 106 семей, хотя эти деньги должны получить 20 тысяч семей.
В регионе начали выдавать продуктовые наборы для липчан в возрасте 65+. Планируется, что их получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов. И есть жалобы от стариков, которые не могут дозвониться до органов соцзащиты, чтобы получить продуктовые корзины.
- Где узнать и где получить? - у людей только два вопроса о выплатах. Подумайте над тем, как оповестить людей, - попросил своего заместителя Игорь Артамонов.
Начата работа по выдаче продуктовых наборов для липчан в возрасте 65±. Планируется, что такие корзины получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов.
- По президентским выплатам медикам много обращений. Люди жалуются, что не получают доплаты. Я же просил провести совещания в коллективах! - ещё раз обратился к Александру Ильину губернатор.
Из ответа вице-губернатора следовало, что главврачи всех медицинских учреждений под роспись ознакомлены со всеми необходимыми документами. Но президентские выплаты положены не всем, и это нервирует врачей и младший медперсонал больниц и поликлиник. Например, госпиталю для больных обычной пневмонией, открытый на базе четвёртой Липецкой горбольницы, доплат не положено. Все остальные работники двух коронавирусных госпиталей уже начали получать путинские выплаты.
Перри Мейсон
Здоровенькі були!
Ольга
Бим
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Перри Мейсон
Бим
Перри Мейсон
Гость