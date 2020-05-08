В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев рассказал о последних данных по эпидситуации.

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- Мы имеем плавный прирост больных. За минувшие сутки выявлено 49 новых заболевших. Сейчас у нас - 752 больных. Если не будет дополнительных очагов на предприятиях и в медучреждениях, то у нас останутся только риски по лицам пенсионного возраста. Крупных очагов заболевания в стационарах - шесть. Стабильно большие, но не растущие очаги заболевания коронавирусом - по Долгоруковской и Чаплыгинской районным больницам. Проблемным являются областная клиническая больница и областная психоневрологическая больница - среди их персонала и пациентов до сих пор выявляются новые заболевшие.



- Больше 50 процентов заболеваемости коронавирусом протекает в бессимптомной форме. И это опасно. Поэтому липчанам надо выходить на улицы в масках. Понимаю, что это непопулярно, но другого варианта нет, - сказал губернатор, резюмируя прозвучавшую информацию.



Заместитель главы областной администрации Александр Ильин сообщил членам штаба о положенных липчанам "коронавирусных" выплатах.



Так, 12 849 семей получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет по 4920 рублей на ребёнка. Семьи получат деньги в июне. На это предусмотрено финансирование в размере 758,6 миллиона рублей. Вице-губернатор Александр Ильин рассказал о выплатах в 12 130 рублей для семей с детьми, в которых родители лишились источников дохода в связи с коронавирусом. На сегодня такая форма поддержки оказана 141 семье (в областном бюджете под такие выплаты зарезервированы 100 млн рублей). Выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет получили 13 106 семей, хотя эти деньги должны получить 20 тысяч семей.



В регионе начали выдавать продуктовые наборы для липчан в возрасте 65+. Планируется, что их получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов. И есть жалобы от стариков, которые не могут дозвониться до органов соцзащиты, чтобы получить продуктовые корзины.



- Где узнать и где получить? - у людей только два вопроса о выплатах. Подумайте над тем, как оповестить людей, - попросил своего заместителя Игорь Артамонов.



Начата работа по выдаче продуктовых наборов для липчан в возрасте 65±. Планируется, что такие корзины получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов.



- По президентским выплатам медикам много обращений. Люди жалуются, что не получают доплаты. Я же просил провести совещания в коллективах! - ещё раз обратился к Александру Ильину губернатор.



Из ответа вице-губернатора следовало, что главврачи всех медицинских учреждений под роспись ознакомлены со всеми необходимыми документами. Но президентские выплаты положены не всем, и это нервирует врачей и младший медперсонал больниц и поликлиник. Например, госпиталю для больных обычной пневмонией, открытый на базе четвёртой Липецкой горбольницы, доплат не положено. Все остальные работники двух коронавирусных госпиталей уже начали получать путинские выплаты.

