Коронавирус

54 минуты назад

В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая

35 2587
#коронавирус #самоизоляция
1

Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Владимир Бондарев рассказал о последних данных по эпидситуации. 

Загрузка плеера
- Мы имеем плавный прирост больных. За минувшие сутки выявлено 49 новых заболевших. Сейчас у нас - 752 больных. Если не будет дополнительных очагов на предприятиях и в медучреждениях, то у нас останутся только риски по лицам пенсионного возраста. Крупных очагов заболевания в стационарах - шесть. Стабильно большие, но не растущие очаги заболевания коронавирусом - по Долгоруковской и Чаплыгинской районным больницам. Проблемным являются областная клиническая больница и областная психоневрологическая больница - среди их персонала и пациентов до сих пор выявляются новые заболевшие. 

- Больше 50 процентов заболеваемости коронавирусом протекает в бессимптомной форме. И это опасно. Поэтому липчанам надо выходить на улицы в масках. Понимаю, что это непопулярно, но другого варианта нет, - сказал губернатор, резюмируя прозвучавшую  информацию. 

Заместитель главы областной администрации Александр Ильин сообщил членам штаба о положенных липчанам "коронавирусных" выплатах. 

Так, 12 849 семей получат выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет по 4920 рублей на ребёнка. Семьи получат деньги в июне. На это предусмотрено финансирование в размере 758,6 миллиона рублей. Вице-губернатор Александр Ильин рассказал о выплатах в 12 130 рублей для семей с детьми, в которых родители лишились источников дохода в связи с коронавирусом. На сегодня такая форма поддержки оказана 141 семье (в областном бюджете под такие выплаты зарезервированы 100 млн рублей). Выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет получили 13 106 семей, хотя эти деньги должны получить 20 тысяч семей. 

В регионе начали выдавать продуктовые наборы для липчан в возрасте 65+. Планируется, что их получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов. И есть жалобы от стариков, которые не могут дозвониться до органов соцзащиты, чтобы получить продуктовые корзины. 

- Где узнать и где получить? - у людей только два вопроса о выплатах. Подумайте над тем, как оповестить людей, - попросил своего заместителя Игорь Артамонов. 

Начата работа по выдаче продуктовых наборов для липчан в возрасте 65±. Планируется, что такие корзины получат не менее 20 тысяч пожилых людей. К сегодняшнему дню волонтёры разнесли по адресам 2335 таких наборов. 

- По президентским выплатам медикам много обращений. Люди жалуются, что не получают доплаты. Я же просил провести совещания в коллективах! - ещё раз обратился к Александру Ильину губернатор. 

Из ответа вице-губернатора следовало, что главврачи всех медицинских учреждений под роспись ознакомлены со всеми необходимыми документами. Но президентские выплаты положены не всем, и это нервирует врачей и младший медперсонал больниц и поликлиник. Например, госпиталю для больных обычной пневмонией, открытый на базе четвёртой Липецкой горбольницы, доплат не положено. Все остальные работники двух коронавирусных госпиталей уже начали получать путинские выплаты.
35 2587
#коронавирус #самоизоляция
1

Комментарии (36)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

19 секунд назад
Бим,))))
ответить

Здоровенькі були!

27 секунд назад
Бим, да это ты был , провокатор ты тупой ! ))))
ответить

Ольга

2 минуты назад
Кто-бы сомневался, что продлят и с завтра носить маски везде обязательно, вот только интересно откуда у людей возьмутся деньги на маски по бешенной цене, если в бюджете 70% населения города уже нормальные продукты не значаться, а еще надо и квартплату заплатить
ответить

Бим

2 минуты назад
Перри Мейсон, щеневмерлик спалился
ответить

Гость

2 минуты назад
Людям нужно обратиться к соединённым штатам за гуманитарной помощью
ответить

Житель

2 минуты назад
Пенсионерам уже колбасу и сало дают бесплатно,а остальные уже х ..й сосут с голоду
ответить

Перри Мейсон

3 минуты назад
Гость, в США? У которых своих масок нет?
ответить

Бим

3 минуты назад
Гость, отсутствие штрафов за нарушение режима - чем тебе не поддержка от государства?
ответить

Перри Мейсон

4 минуты назад
Опять опозорились на всю страну (((, "переглядів 8 трав. 2020 р. Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ Підписалося 943 тис. користувачів" Чего??))
ответить

Гость

4 минуты назад
Нашему народу Нужно обратиться к сша за гуманитарной помощью
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.
#коронавирус
8
44 человека в регионе сегодня завершили лечение от коронавируса.

43 минуты назад

Коронавирус
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»
#коронавирус #Игорь Артамонов
«Я делаю все чтобы сберечь регион, а не собственный имидж»

сегодня, 13:08

Общество
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19
#коронавирус
4
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19

сегодня, 12:34

Новости в instagram
Игорь Артамонов рекомендовал медикам не отказывать липчанам в тесте на коронавирус
#коронавирус #Игорь Артамонов
37
Игорь Артамонов рекомендовал медикам не отказывать липчанам в тесте на коронавирус

сегодня, 12:24

Общество
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов
#коронавирус #маски
92
Евгения Уваркина пообещала обеспечить масками пожилых садоводов

сегодня, 10:20

Общество
Коронавирусная инфекция выявлена еще у 49 человек
#кронавирус
20
Коронавирусная инфекция выявлена еще у 49 человек

сегодня, 10:18

Новости в instagram