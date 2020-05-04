В селе Аксай открыли новый ФАП: с аптекой, электрокардиографом и телемедициной

Таких объектов на селе к осени построят еще пятнадцать.

Волна оптимизации в медицинской сфере десять лет назад смыла в регионе значительное число медучреждений, сократив вдвое и коечный фонд. Впрочем, тогда у областной власти хотя бы хватило ума сохранить доврачебное звено здравоохранения на селе. А сегодня руководство области поставило задачу перевести фельдшерско-акушерские пункты на современные медицинские стандарты.- Я сюда на разведку уже не раз ходила. Все мне тут так понравилось, что умирать уже не хочется!85-летняя Мария Чернышова с трудом переставляет ноги, переходя через трассу Липецк-Усмань в своем селе Аксай. Медленно, но уверенно бабулька идет к украшенному разноцветными надувными шариками новому ФАПу, который сегодня почти торжественно открыл липецкий губернатор - меры самоизоляции на время эпидемия коронавирусной инфекции не дали возможности администрации сельского поселения сделать из этого события настоящий народный праздник.Ранее первичную медицинскую помощь жители Аксая получали в ФАПе, под который был приспособлен обычный старый дом. Оттуда их направляли к терапевту в больницу села Октябрьское, к узким специалистам - в районную ЦРБ. Последние 35 лет селян обслуживала фельдшер-акушер Раиса Сундеева, которой однажды удалось даже принять роды. Новый модульный ФАП построили за три месяца специалисты местного ООО «Промизделия». Он обошелся бюджету в 10,1 млн рублей и станет для 288 жителей Аксая, в числе которых и взрослые, и дети, настоящим медицинским центром, о котором Сундеева, по ее словам, раньше даже и не мечтала.Сельский фельдшер ведет прием населения амбулаторно и на дому, оказывает первую медицинскую помощь, назначает лечение в пределах своих компетенций, осуществляет патронаж детей до трехлетнего возраста, обеспечивает консультации со специалистами и выполняет врачебные предписания, проводит санитарно-противоэпидемическую работу на подведомственной территории, выявляет и изолирует больных с инфекционными заболеваниями, вакцинирует население. «Под заказ» Раисы Сундеевой по графику в Аксай приезжают мобильные бригады врачей из Усманской больницы. Новое здание позволяет обслуживать население еще и в прекрасных условиях.В здании ФАПа обустроены кабинеты для приема пациентов. Есть здесь и мини-аптека под лекарства для льготных больных. Кроме того, в двух кабинетах имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, аппарат для экспресс-диагностики сахара крови, анализатор уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина, весы для взрослых и для детей, ростомер, пульсоксиметр и даже автоматический дефибриллятор!Но корреспондентов GOROD48 больше всего поразили две другие вещи. Первая - наличие современного санузла, которому могут позавидовать даже городские поликлиника и больницы. Вторая - вынесенный в отдельную постройку дизель-генератор. Руководитель подрядной организации Владимир Пахунов обещает, что в случае отключения электричества эта установка автоматически включится и уже через минуту ФАП будет снова со светом.- Мы не сократили в Усманском районе ни одного из 23 ФАПов. Но теперь настало время перевести медобслуживание жителей сельской местности на новые стандарты как по площади ФАПа, так и по его оснащению, - подчеркивает находящаяся в полном восторге от полученного подарка главврач Усманской центральной районной больницы Марина Боева.Главный врач района теперь уверена, что и два других села - Излегоще и Никольские Выселки - к осени также обзаведутся такими же ФАПами.- «Фишка» нового ФАПа в том, что он полностью компьютеризирован. Наши специалисты будут иметь удаленный доступ ко всей медицинской документации, к картам пациентов. Это даст возможность удаленно, по телемедицине, оказывать консультативную помощь как нашему фельдшеру, так и инвалидам и пожилым жителям села Аксай. Все это существенно сократит необходимость поездок хронических больных в районную больницу, - подчеркивает еще одно преимущество нового объекта Марина Боева.Строительство в селе Аксай модульного здания ФАПа общей площадью 78,7 кв.м., а также закупка медицинского оборудования и мебели, велись за счет средств областного и федерального бюджетов. По словам перерезавшего красную ленточку губернатора Игоря Артамонова, к октябрю в регионе появится еще 15 таких объектов, в настоящее время находящихся в разной степени готовности. Общий бюджет по госконтракту на их строительство составит 160 миллионов рублей. Все новые ФАПы будут сданы в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Все такие объекты будут построены по типовому проекту, разработанному в АО «Липецкгражданпроект».