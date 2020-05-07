Директору липецкой школы посоветовали не гнать на праймериз «Единой России» педагогов и родителей

В партии и мэрии Липецка подчеркнули: участие в политике - дело добровольное.

В редакцию GOROD48 из одной из школ Липецка переслали сообщение, из которого следует, что директор этого учебного учреждения решила устроить массовку на праймериз «Единой России»: родителям предлагают зарегистрироваться на портале госуслуг для участия в предварительном голосовании.



GOROD48 обратился за комментариями к этой странной инициативе в пресс-службе регионального отделения «Единой России» и в мэрию Липецка.



- В этом году в связи с ситуацией по коронавирусу предварительное голосование проходит в новых условиях - дистанционно. Каждый желающий принять участие и проголосовать за кандидата может самостоятельно зарегистрироваться на сайте госуслуг или на сайте электронного предварительного голосования. Региональное отделение «Единой России» ведет разъяснительную работу с жителями Липецка, информируя их о процедуре предварительного голосования через свой сайт, региональные СМИ, социальные сети, членов и сторонников партии. Никаких указаний об обязательной регистрации со стороны регионального отделения партии не поступало, - сообщили нам в ЛРОО «Единая Россия».



- Мы выяснили, директор какой школы решил таким образом проявить неуместное рвение. Этот руководитель имеет отношение к одной из политических партий и мы ее поправили. Мы попросили ее удержаться от излишней политической активности. Участие в праймериз «Единой России» или в деятельности иных партий - дело сугубо добровольное. Свои партийные взгляды нельзя навязывать ни подчиненным, ни родительской общественности, - сказал вице-мэр Липецка Евгнений Павлов.



Напомним, что 31 мая в Липецке на 36 площадках (по количеству избирательных округов, на которые поделен город) пройдут праймериз «Единой России». В этот день все желающие липчане смогут дистанционно проголосовать за кандидатов от этой партии, а победители отбора получат возможность баллотироваться от «ЕР» на сентябрьские выборы в горсовет.



По состоянию на сегодня о своем желании участвовать в праймериз «ЕР» заявили более 180 членов партии и ее сторонников. Оргкомитет зарегистрировал 163 кандидатов.