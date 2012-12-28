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24 минуты назад

Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Елецком районе

Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «ГАЗель».

Сегодня у посёлка Солидарность в Елецком районе столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ГАЗель».

— В ДТП один человек погиб и два пострадали. Подробности происшествия уточняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото – vk.com
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