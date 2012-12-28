Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Елецком районе

Столкнулись автомобили «ВАЗ» и «ГАЗель».

Сегодня у посёлка Солидарность в Елецком районе столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «ГАЗель».— В ДТП один человек погиб и два пострадали. Подробности происшествия уточняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.