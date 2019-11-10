Неделя 48
42 минуты назад
Во что влюбились, то и целуйте
Итоги недели
На этой неделе случились два праздника: День народного единства и очередная годовщина Октябрьского переворота - в первое десятилетие после событий 25 октября по юлианскому календарю 1917 года (или 7 ноября по календарю григорианскому) так называли праздник, известный нам под названием Великая Октябрьская социалистическая революция. Первый официально отмечает вся страна, второй - лишь адепты КПРФ.
От «власти Советов» до Дня национальной кухни
4 ноября в Липецке в 14 раз отметили еще до конца осмысленный даже властью самый молодой государственный праздник - День народного единства. Из фоторепортажа GOROD48 «Россия - ты обитель рая!» очевидно, что ему еще присущи детские болезни роста. И в этом нет ничего удивительного, поскольку после присоединения Крыма (не признанного российским не то что странами Запада, но даже Белоруссией и Казахстаном, нашими ближайшими соседями) Россия оказалась в кольце врагов. Поэтому День народного единства последние пять лет - это попытка объединить народ перед внешним врагом, представленным на празднике польскими оккупантами, занявшими Кремль в 1610 году и изгнанными из него 4 ноября 1612 года по григорианскому календарю.
В России как праздник День народного единства ввели в 2005 году. По сути, воскресив праздник государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича (по этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери также приобрел статус государственного). С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Новый «красный день календаря» появился, как говорят, только с одной целью: убрать с глаз долой другой «красный день» - привычный россиянам День Великой Октябрьской социалистической революции. По принципу «с глаз долой - из сердца вон» россияне быстро забыли прежний советский праздник. Но, кажется, пока не привыкли к новому.
Искусственность, натянутость Дня народного единства на площади Петра Великого в Липецка выражалась в диком эклектизме. Чем иным, кроме как гримасой судьбы, можно объяснить, например, одну палатку, которую делили казаки с автоматами и пулеметами, и религиозная организация «Современного прогрессивного иудаизма Липецка»? О каком единстве между этими этносами может идти речь, если история изобилует случаями геноцида одних другими?
Судя по наполнению праздника, казаки - это теперь наше все. Их тут был вагон и маленькая тележка. Также организаторы сделали все, чтобы дух этого праздника сопровождался запахами шашлыка и видами блюд национальной кухни (вообще его можно было бы назвать Днем национальной кухни). Своей снеди не приготовили только ортодоксальные иудеи, отчего-то представлявшие Измалковский район. В апогее праздника представители национальных меньшинств в своих одеждах прошли парадом между зрителями и сценой под музыку и текст почему-то советской песни «Широка страна моя родная!», написанной для фильма «Цирк».
7 ноября 102-ю годовщину Октябрьской революции отметили коммунисты. Под их немногочисленное шествие закрыли несколько улиц города. «Коммунисты уверены в сохранении Ленина на главной площади города» - инициативу мэрии по переносу памятника с площади Ленина-Соборной в лесополосу поселка ЛТЗ они встретили в штыки.
А чему удивлялись липчане на прошедшей неделе?
Когда стоишь в пробке, понимаешь какими быстрыми бывают трамваи
А главным событием для липчан вне их идеологической приверженности стало то, что утром 5 ноября «По проспекту Победы поехали автобусы». Они могли бы поехать и раньше, ведь на отрезке реконструированной магистрали от автовокзала до памятника Танкистам еще 2 сентября возобновилось прерванное в мае движение пассажирского транспорта, но мэрии были нужны еще и остановки.
Посадочные площадки практически достроены. Из шести штук осталось доделать две остановки на нечетной стороне проспекта Победы: «Памятник Танкистам» и «Улица Буденного», где работы задержало возведение подпорных стенок. Появились на них и новые антивандальные павильоны. Но пассажирам они не понравились. Да, от стоявших тут раньше бывших старых железных коробок, ставших уличными туалетами, они отличаются разительно. Но у липчан один вопрос: защитят ли открытые «стекляшки» от ветра и дождя? Впрочем, «Новые остановки на проспекте Победы понравились главе региона», который в этот же день проинспектировал и этот объект, и еще один из попавших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - улицу Космонавтов.
Московская подрядная организация «Руслан-1» уже готовится начать подготовительные работы по запланированной на 2020 год реконструкции второй части проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы. На объект должны выйти АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра» - их специалистам предстоит через проколы под проезжей частью проложить сотни метров труб разных диаметров, которые заменят старые водопроводные, канализационные и тепловые сети, некоторым из которым по 50 лет и больше. Весной следующего года эту часть проспекта дорожники перекроют до окончания работ, в результате которых вся автомагистраль станет шестиполосной (работы по двухлетнему контракту на проспекте Победы оценены в 1,1 млрд рублей).
Красиво жить не запретишь
«Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство». Авторы проекта из Липецкого политеха отмечают, что площадка перед главным и спортивным корпусами университета сейчас никак не используется, при этом у вуза нет мест для отдыха и проведения различных активностей. Площадка также может использоваться жителями соседнего микрорайона. Какое пространство нужно университету и городу, будут решать жители, студенты и преподаватели. Для этого липчанам необходимо участвовать в голосовании.
Между тем «Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК». Строители сняли заборы вокруг бывшего Дома культуры металлургов, и липчане увидели фасад обновленного здания. Одновременно со строительством продолжается благоустройство прилегающей к объекту пространства. На площади Франценюка и улице Аносова уложено более 1,4 тысяч кв.м. нового покрытия, включая гранитные плиты и брусчатку. К будущей весне у здания высадят более ста деревьев и уложат еще более 10 тысяч кв.м. плитки. Корпоративный университет станет центром подготовки и повышения квалификации для сотрудников компаний Группы НЛМК. Общая стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
А мы провели свой опрос на тему самых благоустроенных общественных пространств города в своей группе на сайте «ВКонтакте». В нем приняли участие свыше 700 человек. «Читатели GOROD48 назвали Городище лучшим городским пространством». Концертная площадка, место для проведения фестивалей, кинотеатр под открытым небом, липецкое Зарядье - как только не назвали это место в народном рейтинге. Детская площадка, сцена, огромная территория с органичным дизайном успешно справляются со всеми проектами, которые реализуются здесь с момента открытия Городища. Работы по его строительству обошлись в 70 млн рублей.
Тебе скучно? Чувствуешь себя забытым? Никто не звонит? Набери долгов!
На этой неделе мэрия обнародовала проект муниципального бюджета на 2020 год. Когда с документом познакомятся депутаты горсовета, его вынесут на публичные слушания, запланированные на 19 ноября, после чего с учетом поправок рассмотрят на декабрьской сессии горсовета.
В предложенном департаментом финансов мэрии доходная часть городской казны составляет 11,2 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из регионального и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 11,6 млрд рублей. Дефицит - 393,7 миллиона. При этом размер этого дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.
Источниками погашения дефицита бюджета в следующем году будут преимущественно заемные средства. «В следующем году мэрия Липецка возьмет в долг 1,3 миллиарда рублей». В итоге прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9%.
Главные доходы горбюджета, как обычно, налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей) и земельные платежи - земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно сокращает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне субъект оставлял 18,7% этого налога, то в 2020 году Липецку довели норматив в 18,2% от НДФЛ, в 2021-м - в 17,5%, в 2022-м - в 16,9%. При всем этом финансисты прогнозируют рост от этого доходного источника: с 2,5 млрд рублей в следующем году до 2,8 миллиардов - в 2022-м. Неужели липчан ожидает бурный рост заработной платы?
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы, на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей). В следующем году предусмотрено строительство школ в микрорайонах «Европейский» и «Звездный», завершение возведения многострадальной школы на Манеже, строительство трех детских садов. Хватило денег и на «укрепление межнационального согласия» (71 тыс рублей) и просто на патриотизм - 826 тыс рублей.
В четверг, когда чиновники хотели в первый раз обсудить с депутатами бюджет-2020, «В здании Липецкого городского Совета разбили дверь». Камень в стекло бросил 31-летний мужчина, который не смог объяснить свой поступок. В его отношении составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Напомним, что этой весной ко входу в горсовет подбросили мертвую собаку.
Бросить камень или собаку в огород власти, впрочем, есть основания. Так, «На увеличение нормы питания дошкольников на рубль денег в бюджете не нашлось». В итоге в следующем году ежемесячная родительская плата за питание в детских садах вырастет до 2100 рублей. Нет в бюджете денег и на молоко для учеников начальной школы. Зато администрация области увеличила на 1,5 млн рублей финансирование мероприятий мэрии по отлову, стерилизации и содержанию безнадзорных животных. В итоге на эту деятельность в бюджете-2020 предусмотрено 7,6 млн рублей. А еще на 86 тыс рублей в 2020 году мэрия закупит уголь для малоимущих семей.
Росстат назвал настоящую среднюю зарплату жителей области, так называемую медианную (половина липчан зарабатывает меньше указанной суммы, а половина - больше). Получилось, что «Половина липчан получает зарплаты ниже 28,5 тысячи рублей», а никак не 33,5 тысяч, какой считается средняя номинальная начисленная зарплата по региону. Чем выше, кстати, отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда, и обратно - чем больше средняя зарплата отличается от медианной, тем сильнее неравенство в оплате труда и больше доля людей с низкой зарплатой.
Между тем «Прокуратура предостерегла энергетиков от передачи долгов липчан коллекторам». Просроченная задолженность населения энергетикам превысила миллиард рублей. Многие не платят за тепло и горячую воду два года. Их общий долг составляет более 450 млн рублей. Но передачу «плохих долгов» коллекторам прокуратура назвала незаконной. Заместитель прокурора области Руслан Стрельников предостерег управляющего директора филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», что в противном случае он будет привлечен к ответственности».
А вот и благая весть для жителей Ельца и шести районов области: «Из-за поручения Дмитрия Медведева «ТЭКО-Сервис» снизили тариф на вывоз мусора». Теперь предельный единый тариф на услуги оператора населению составит 508,94 рубля за кубометр, а до 31 октября тариф составлял 517,39 рубля. Тариф также снижен и для организаций - с 431,16 рубля до 424,12 рубля.
«Конец кумовства и волюнтаризма! Прошли времена, когда району давали денег больше, если там раки хорошо ловятся или охота хорошая». © Олег Королев
- Да, сегодня в копченке была куча машин и народу в пиджаках. Готовились к приезду основательно: постреляли дротиками двух щенков, живших возле ДК, причем на глазах у детей, под турники и качели насыпали песка, так аккуратно и красиво, что даже было жалко наступать (метрах в 50 есть еще одна детская площадка, на которую песка, видимо, не хватило), в овраге, который не убирали давным давно, суетились три мужичка с мусорными мешками. В общем, прекрасно подготовились, собак конечно жалко, пострадали, бедные, и немного бесит эта показуха.
Так прокомментировал прошедший в пятницу в Копцевых Хуторах в здании сельского Дома культуры административный Совет по итогам социально-экономического развития региона за первые девять месяцев года читатель GOROD48 с ником «Житель копченки».
Глава региона Игорь Артамонов, в общем, мало говорил о том, что произошло в области за это время. Открыв соответствующий слайд, он сообщил, что «по большей части мы стабильны». Но обратил внимание на два минуса. Минус 7,2% по объему отгруженной продукции на душу населения (такое падение зарегистрировано впервые за многие годы и связан с ремонтом одной из доменных печей на Новолипецком комбинате) и минус 5,7% по демографии (в регионе больше умерло, чем родилось, но это, увы, обычная для области ситуация).
- По соотношению естественной убыли и прироста населения мы продолжаем падение, что крайне нехорошо, - сказал Игорь Артамонов.
Действительно, «На одну женщину репродуктивного возраста пришлось меньше полутора новорожденных». И коэффициент рождаемости в Липецкой области уменьшается три года подряд.
- Как субъект неплохо смотримся по стране. В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы, - заметил губернатор.
Игорь Артамонов сообщил, что в следующем году с финансами в регионе случится напряг. «Подушки безопасности в связи с падением цен на сталь и прокат у нас не будет». Губернатор заявил, что бюджет недополучит 3-5 млрд рублей налога на прибыль от Новолипецкого комбината. Соответственно, власть урежет расходы бюджета с нынешних 83,5 до 76,1 миллиарда рублей. Впрочем, снижение расходов бюджета не коснется «святого, неприкосновенного» - повышения зарплат работникам бюджетных организаций.
Так как денег в областном бюджете будет в обрез, Игорь Артамонов сосредоточил внимание аудитории на возможностях увеличения собственных доходов и умении рачительно распорядиться выделенными средствами. Так, он пообещал лично разобраться в том, кто и какие субсидии получает. Приоритет теперь один: новые рабочие места и налоги. Если в заявках на гранты этого нет, то нечего и стоять в очереди за бюджетным финансированием. «Лавочку, какая была, мы закрываем!» (помнится, много лет тому назад прежний губернатор Олег Королев говорил о том же: «Конец кумовства и волюнтаризма! Прошли времена, когда району давали денег больше, если там раки хорошо ловятся или охота хорошая»).
Игорь Артамонов пригрозил всем тотальным контролем. Также глава региона пообещал оцифровать все, что только можно и оптимизировать все, что возможно. Но в то же время пообещал Липецку большую спортивную стройку (см. «Олег Петрович, достроим мы твои «Камни!»). Под «Камнями» губернатор подразумевает 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта в парке «Молодежный».
За базар ответили
7 ноября ДГиА администрации Липецка провел публичные слушания по перспективам развития и планировки квартала частной застройки в районе бывшего села Дикое. Оказывается, некие омичи, изучив в 2018 году частный сектор в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского, решили, что рациональнее будет снести там 152 дома (147 из них - частные) и на их месте построить 19 домов высотой до 25 этажей. Жители предназначенного под снос квартала выступили против такой инициативы (см. «Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»).
Эту ситуацию прокомментировал со сцены ДК в Копцевых Хуторах глава региона (см. «Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти»).
- Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Все будет у нас делаться с учетом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция, - сказал губернатор.
В этот же день GOROD48 сообщил: «Из мэрии Липецка уволены двое руководителей департамента градостроительства и архитектуры». Ими стали заместитель председателя ДгиА Татьяна Шульгина и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний. Однако «Татьяна Шульгина не захотела быть стрелочницей». Она сообщила GOROD48, что 12 ноября выходит на пенсию, и что еще два месяца назад написала соответствующее заявление на имя главы Липецка.
И еще об одном кадре. «Директор ТФОМС Дмитрий Мочалов распрощался с подчиненными».
Скандального чиновника, не прошедшего проверку со стороны аудиторов Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, отправили в отставку. В вину Мочалову, главному, кстати, оптимизатору липецкой медицины (в 2010-2015 годах он был курирующим сферу здравоохранения вице-губернатором), поставили халатное обращение со средствами ТФОМСа (ревизоры пришли к заключению, что «выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2017 году являлось несбалансированным. В результате не исполнены государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи»).
От «власти Советов» до Дня национальной кухни
4 ноября в Липецке в 14 раз отметили еще до конца осмысленный даже властью самый молодой государственный праздник - День народного единства. Из фоторепортажа GOROD48 «Россия - ты обитель рая!» очевидно, что ему еще присущи детские болезни роста. И в этом нет ничего удивительного, поскольку после присоединения Крыма (не признанного российским не то что странами Запада, но даже Белоруссией и Казахстаном, нашими ближайшими соседями) Россия оказалась в кольце врагов. Поэтому День народного единства последние пять лет - это попытка объединить народ перед внешним врагом, представленным на празднике польскими оккупантами, занявшими Кремль в 1610 году и изгнанными из него 4 ноября 1612 года по григорианскому календарю.
В России как праздник День народного единства ввели в 2005 году. По сути, воскресив праздник государственный праздник, учрежденный в 1649 году указом царя Алексея Михайловича (по этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери также приобрел статус государственного). С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Новый «красный день календаря» появился, как говорят, только с одной целью: убрать с глаз долой другой «красный день» - привычный россиянам День Великой Октябрьской социалистической революции. По принципу «с глаз долой - из сердца вон» россияне быстро забыли прежний советский праздник. Но, кажется, пока не привыкли к новому.
Искусственность, натянутость Дня народного единства на площади Петра Великого в Липецка выражалась в диком эклектизме. Чем иным, кроме как гримасой судьбы, можно объяснить, например, одну палатку, которую делили казаки с автоматами и пулеметами, и религиозная организация «Современного прогрессивного иудаизма Липецка»? О каком единстве между этими этносами может идти речь, если история изобилует случаями геноцида одних другими?
Судя по наполнению праздника, казаки - это теперь наше все. Их тут был вагон и маленькая тележка. Также организаторы сделали все, чтобы дух этого праздника сопровождался запахами шашлыка и видами блюд национальной кухни (вообще его можно было бы назвать Днем национальной кухни). Своей снеди не приготовили только ортодоксальные иудеи, отчего-то представлявшие Измалковский район. В апогее праздника представители национальных меньшинств в своих одеждах прошли парадом между зрителями и сценой под музыку и текст почему-то советской песни «Широка страна моя родная!», написанной для фильма «Цирк».
7 ноября 102-ю годовщину Октябрьской революции отметили коммунисты. Под их немногочисленное шествие закрыли несколько улиц города. «Коммунисты уверены в сохранении Ленина на главной площади города» - инициативу мэрии по переносу памятника с площади Ленина-Соборной в лесополосу поселка ЛТЗ они встретили в штыки.
А чему удивлялись липчане на прошедшей неделе?
Когда стоишь в пробке, понимаешь какими быстрыми бывают трамваи
А главным событием для липчан вне их идеологической приверженности стало то, что утром 5 ноября «По проспекту Победы поехали автобусы». Они могли бы поехать и раньше, ведь на отрезке реконструированной магистрали от автовокзала до памятника Танкистам еще 2 сентября возобновилось прерванное в мае движение пассажирского транспорта, но мэрии были нужны еще и остановки.
Посадочные площадки практически достроены. Из шести штук осталось доделать две остановки на нечетной стороне проспекта Победы: «Памятник Танкистам» и «Улица Буденного», где работы задержало возведение подпорных стенок. Появились на них и новые антивандальные павильоны. Но пассажирам они не понравились. Да, от стоявших тут раньше бывших старых железных коробок, ставших уличными туалетами, они отличаются разительно. Но у липчан один вопрос: защитят ли открытые «стекляшки» от ветра и дождя? Впрочем, «Новые остановки на проспекте Победы понравились главе региона», который в этот же день проинспектировал и этот объект, и еще один из попавших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - улицу Космонавтов.
Московская подрядная организация «Руслан-1» уже готовится начать подготовительные работы по запланированной на 2020 год реконструкции второй части проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы. На объект должны выйти АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра» - их специалистам предстоит через проколы под проезжей частью проложить сотни метров труб разных диаметров, которые заменят старые водопроводные, канализационные и тепловые сети, некоторым из которым по 50 лет и больше. Весной следующего года эту часть проспекта дорожники перекроют до окончания работ, в результате которых вся автомагистраль станет шестиполосной (работы по двухлетнему контракту на проспекте Победы оценены в 1,1 млрд рублей).
Красиво жить не запретишь
«Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство». Авторы проекта из Липецкого политеха отмечают, что площадка перед главным и спортивным корпусами университета сейчас никак не используется, при этом у вуза нет мест для отдыха и проведения различных активностей. Площадка также может использоваться жителями соседнего микрорайона. Какое пространство нужно университету и городу, будут решать жители, студенты и преподаватели. Для этого липчанам необходимо участвовать в голосовании.
Между тем «Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК». Строители сняли заборы вокруг бывшего Дома культуры металлургов, и липчане увидели фасад обновленного здания. Одновременно со строительством продолжается благоустройство прилегающей к объекту пространства. На площади Франценюка и улице Аносова уложено более 1,4 тысяч кв.м. нового покрытия, включая гранитные плиты и брусчатку. К будущей весне у здания высадят более ста деревьев и уложат еще более 10 тысяч кв.м. плитки. Корпоративный университет станет центром подготовки и повышения квалификации для сотрудников компаний Группы НЛМК. Общая стоимость проекта - около 2,5 млрд рублей.
А мы провели свой опрос на тему самых благоустроенных общественных пространств города в своей группе на сайте «ВКонтакте». В нем приняли участие свыше 700 человек. «Читатели GOROD48 назвали Городище лучшим городским пространством». Концертная площадка, место для проведения фестивалей, кинотеатр под открытым небом, липецкое Зарядье - как только не назвали это место в народном рейтинге. Детская площадка, сцена, огромная территория с органичным дизайном успешно справляются со всеми проектами, которые реализуются здесь с момента открытия Городища. Работы по его строительству обошлись в 70 млн рублей.
Тебе скучно? Чувствуешь себя забытым? Никто не звонит? Набери долгов!
На этой неделе мэрия обнародовала проект муниципального бюджета на 2020 год. Когда с документом познакомятся депутаты горсовета, его вынесут на публичные слушания, запланированные на 19 ноября, после чего с учетом поправок рассмотрят на декабрьской сессии горсовета.
В предложенном департаментом финансов мэрии доходная часть городской казны составляет 11,2 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из регионального и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 11,6 млрд рублей. Дефицит - 393,7 миллиона. При этом размер этого дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.
Источниками погашения дефицита бюджета в следующем году будут преимущественно заемные средства. «В следующем году мэрия Липецка возьмет в долг 1,3 миллиарда рублей». В итоге прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9%.
Главные доходы горбюджета, как обычно, налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей) и земельные платежи - земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно сокращает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне субъект оставлял 18,7% этого налога, то в 2020 году Липецку довели норматив в 18,2% от НДФЛ, в 2021-м - в 17,5%, в 2022-м - в 16,9%. При всем этом финансисты прогнозируют рост от этого доходного источника: с 2,5 млрд рублей в следующем году до 2,8 миллиардов - в 2022-м. Неужели липчан ожидает бурный рост заработной платы?
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы, на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей). В следующем году предусмотрено строительство школ в микрорайонах «Европейский» и «Звездный», завершение возведения многострадальной школы на Манеже, строительство трех детских садов. Хватило денег и на «укрепление межнационального согласия» (71 тыс рублей) и просто на патриотизм - 826 тыс рублей.
В четверг, когда чиновники хотели в первый раз обсудить с депутатами бюджет-2020, «В здании Липецкого городского Совета разбили дверь». Камень в стекло бросил 31-летний мужчина, который не смог объяснить свой поступок. В его отношении составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Напомним, что этой весной ко входу в горсовет подбросили мертвую собаку.
Бросить камень или собаку в огород власти, впрочем, есть основания. Так, «На увеличение нормы питания дошкольников на рубль денег в бюджете не нашлось». В итоге в следующем году ежемесячная родительская плата за питание в детских садах вырастет до 2100 рублей. Нет в бюджете денег и на молоко для учеников начальной школы. Зато администрация области увеличила на 1,5 млн рублей финансирование мероприятий мэрии по отлову, стерилизации и содержанию безнадзорных животных. В итоге на эту деятельность в бюджете-2020 предусмотрено 7,6 млн рублей. А еще на 86 тыс рублей в 2020 году мэрия закупит уголь для малоимущих семей.
Росстат назвал настоящую среднюю зарплату жителей области, так называемую медианную (половина липчан зарабатывает меньше указанной суммы, а половина - больше). Получилось, что «Половина липчан получает зарплаты ниже 28,5 тысячи рублей», а никак не 33,5 тысяч, какой считается средняя номинальная начисленная зарплата по региону. Чем выше, кстати, отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда, и обратно - чем больше средняя зарплата отличается от медианной, тем сильнее неравенство в оплате труда и больше доля людей с низкой зарплатой.
Между тем «Прокуратура предостерегла энергетиков от передачи долгов липчан коллекторам». Просроченная задолженность населения энергетикам превысила миллиард рублей. Многие не платят за тепло и горячую воду два года. Их общий долг составляет более 450 млн рублей. Но передачу «плохих долгов» коллекторам прокуратура назвала незаконной. Заместитель прокурора области Руслан Стрельников предостерег управляющего директора филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», что в противном случае он будет привлечен к ответственности».
А вот и благая весть для жителей Ельца и шести районов области: «Из-за поручения Дмитрия Медведева «ТЭКО-Сервис» снизили тариф на вывоз мусора». Теперь предельный единый тариф на услуги оператора населению составит 508,94 рубля за кубометр, а до 31 октября тариф составлял 517,39 рубля. Тариф также снижен и для организаций - с 431,16 рубля до 424,12 рубля.
«Конец кумовства и волюнтаризма! Прошли времена, когда району давали денег больше, если там раки хорошо ловятся или охота хорошая». © Олег Королев
- Да, сегодня в копченке была куча машин и народу в пиджаках. Готовились к приезду основательно: постреляли дротиками двух щенков, живших возле ДК, причем на глазах у детей, под турники и качели насыпали песка, так аккуратно и красиво, что даже было жалко наступать (метрах в 50 есть еще одна детская площадка, на которую песка, видимо, не хватило), в овраге, который не убирали давным давно, суетились три мужичка с мусорными мешками. В общем, прекрасно подготовились, собак конечно жалко, пострадали, бедные, и немного бесит эта показуха.
Так прокомментировал прошедший в пятницу в Копцевых Хуторах в здании сельского Дома культуры административный Совет по итогам социально-экономического развития региона за первые девять месяцев года читатель GOROD48 с ником «Житель копченки».
Глава региона Игорь Артамонов, в общем, мало говорил о том, что произошло в области за это время. Открыв соответствующий слайд, он сообщил, что «по большей части мы стабильны». Но обратил внимание на два минуса. Минус 7,2% по объему отгруженной продукции на душу населения (такое падение зарегистрировано впервые за многие годы и связан с ремонтом одной из доменных печей на Новолипецком комбинате) и минус 5,7% по демографии (в регионе больше умерло, чем родилось, но это, увы, обычная для области ситуация).
- По соотношению естественной убыли и прироста населения мы продолжаем падение, что крайне нехорошо, - сказал Игорь Артамонов.
Действительно, «На одну женщину репродуктивного возраста пришлось меньше полутора новорожденных». И коэффициент рождаемости в Липецкой области уменьшается три года подряд.
- Как субъект неплохо смотримся по стране. В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы, - заметил губернатор.
Игорь Артамонов сообщил, что в следующем году с финансами в регионе случится напряг. «Подушки безопасности в связи с падением цен на сталь и прокат у нас не будет». Губернатор заявил, что бюджет недополучит 3-5 млрд рублей налога на прибыль от Новолипецкого комбината. Соответственно, власть урежет расходы бюджета с нынешних 83,5 до 76,1 миллиарда рублей. Впрочем, снижение расходов бюджета не коснется «святого, неприкосновенного» - повышения зарплат работникам бюджетных организаций.
Так как денег в областном бюджете будет в обрез, Игорь Артамонов сосредоточил внимание аудитории на возможностях увеличения собственных доходов и умении рачительно распорядиться выделенными средствами. Так, он пообещал лично разобраться в том, кто и какие субсидии получает. Приоритет теперь один: новые рабочие места и налоги. Если в заявках на гранты этого нет, то нечего и стоять в очереди за бюджетным финансированием. «Лавочку, какая была, мы закрываем!» (помнится, много лет тому назад прежний губернатор Олег Королев говорил о том же: «Конец кумовства и волюнтаризма! Прошли времена, когда району давали денег больше, если там раки хорошо ловятся или охота хорошая»).
Игорь Артамонов пригрозил всем тотальным контролем. Также глава региона пообещал оцифровать все, что только можно и оптимизировать все, что возможно. Но в то же время пообещал Липецку большую спортивную стройку (см. «Олег Петрович, достроим мы твои «Камни!»). Под «Камнями» губернатор подразумевает 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта в парке «Молодежный».
За базар ответили
7 ноября ДГиА администрации Липецка провел публичные слушания по перспективам развития и планировки квартала частной застройки в районе бывшего села Дикое. Оказывается, некие омичи, изучив в 2018 году частный сектор в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского, решили, что рациональнее будет снести там 152 дома (147 из них - частные) и на их месте построить 19 домов высотой до 25 этажей. Жители предназначенного под снос квартала выступили против такой инициативы (см. «Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»).
Эту ситуацию прокомментировал со сцены ДК в Копцевых Хуторах глава региона (см. «Попытка признания 150 домов аварийными в Липецке - ошибка городской власти»).
- Таких историй больше не будет. В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Все будет у нас делаться с учетом мнения жителей. Ничего без мнения жителей радикального никто делать не будет. Ни заводов, ни строек, ни мусоросжигательных заводов. Это наша позиция, - сказал губернатор.
В этот же день GOROD48 сообщил: «Из мэрии Липецка уволены двое руководителей департамента градостроительства и архитектуры». Ими стали заместитель председателя ДгиА Татьяна Шульгина и начальник управления генплана ведомства Лариса Кулаченкова, постоянный модератор общественных слушаний. Однако «Татьяна Шульгина не захотела быть стрелочницей». Она сообщила GOROD48, что 12 ноября выходит на пенсию, и что еще два месяца назад написала соответствующее заявление на имя главы Липецка.
И еще об одном кадре. «Директор ТФОМС Дмитрий Мочалов распрощался с подчиненными».
Скандального чиновника, не прошедшего проверку со стороны аудиторов Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, отправили в отставку. В вину Мочалову, главному, кстати, оптимизатору липецкой медицины (в 2010-2015 годах он был курирующим сферу здравоохранения вице-губернатором), поставили халатное обращение со средствами ТФОМСа (ревизоры пришли к заключению, что «выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2017 году являлось несбалансированным. В результате не исполнены государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи»).
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