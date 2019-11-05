Происшествия

сегодня, 16:05

Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство

10 955
#благоустройство
1
Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство

Для этого липчанам необходимо участвовать в голосовании.


Центр городских компетенций АСИ в рамках программы "100 городских лидеров" объявил конкурс проектов общественных пространств организаций высшего образования. Каждую неделю с 21 октября по 1 декабря идеи вузов будут размещаться для голосования на платформе https://100gorodov.ru. Еженедельно будет определяться проект - финалист недели. На втором этапе конкурса финалисты поборются за звание победителя.

"В рамках образовательного интенсива "Остров 10–22", который прошел в июле в Сколково, мы апробировали методическое пособие, позволяющее любому университету страны стать комфортным местом не только для учебы. С тех пор агентство получило от вузов десятки запросов на поддержку, и мы решили, что необходимо провести соответствующий конкурс. Какое пространство нужно университету и городу, будут решать жители, студенты и преподаватели", - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

По условиям конкурса шесть университетов выйдут в полуфинал на стадию доработки концепции мастер-плана территории и при помощи соучаствующего проектирования усовершенствуют свои концепции развития пространств. Также путем голосования будут отобраны три проекта-победителя. Их доработка и реализация пройдут в рамках экспертных кэмпов, которые состоятся весной 2020 года на территории вузов, вышедших в финал. Кэмпы проведет Центр городских компетенций АСИ при участии специалистов по созданию общественных пространств. 

"Реализованные проекты войдут в Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей как лучшие примеры создания комфортной городской среды", - подчеркнула Татьяна Журавлева. 

Во второй пятерке вузов, подавших заявки на конкурс, университеты Липецка, Череповца, Хабаровска, Якутска и Омска. 

Авторы проекта из Липецкого государственного технического университета отмечают, что площадка перед главным и спортивным корпусами университета сейчас никак не используется. У вуза нет мест для отдыха и проведения различных активностей. Идея проекта заключается в создании общественного пространства для студентов и преподавателей, где в обеденное время можно отдохнуть, поиграть в настольный теннис или настольный футбол, почитать книги в уютных беседках с подвесными креслами, на комфортных пуфах или лавках. На территории университета станет возможным устраивать лекции на открытом воздухе, проводить мастер-классы, диспуты, студенческие слеты, фестивали. Площадка также может использоваться жителями соседнего микрорайона.

компоновка.jpg

Проголосовать за идеи вузов по преобразованию пространств можно до 7 ноября по ссылке: https://100gorodov.ru/improject-765/about

Финалист второй недели голосования будет объявлен 8 ноября 2019 года.
10 955
#благоустройство
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Олень

7 минут назад
у нас запросто могут превратить любое пространство в ссаное
ответить

товарищ

24 минуты назад
Хорошо , только городу не давайте ничего там делать. Студ.отряд все сам построит, и ребята заработают и качественно сделают , как для себя. А если туда МАМА залезет , все, кранты пространству. А этот проект будет и дешевле и качественнее предыдущих.
ответить

вова

33 минуты назад
Аспирант, 100% верные слова
ответить

Аспирант

50 минут назад
Мой родной ВУЗ - НЕ ТРОГАТЬ !! Я возле него и в футбол играю, и шашлыки жарю, и студенток шпилю, побухиваю с коллегами периодически.. ПолиТех - родной мой ВУЗ, я рад нести его дипломов груз ;-))
ответить

Любопытный

51 минуту назад
И где последовательность: пед только-только обнесли забором, а политех - гуляй, рванина?
ответить

профессор

52 минуты назад
Бред сивой кобылы... лучше студентам стипендию добавьте!
ответить

Символично

54 минуты назад
рубрика "Происшествия"
ответить

А где же забор?!!!

55 минут назад
Вон пед окружили оградой, а тут не видать - неужели дождались адекватного планирования территорий?
ответить

гундяй

сегодня, 16:20
И храмов больше. Храмов!!!
ответить

не х не пойму , это кто или что

сегодня, 16:19
Кэмпы проведет Центр городских компетенций
ответить

Еще в рубрике

В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина
#Авария #ДТП
8
В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина

41 минуту назад

Происшествия
Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль
#поджог #хулиганство
2
Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль

44 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус
#дтп
9
В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус

52 минуты назад

Происшествия
Полет «ВАЗа» на остановку записал видеорегистратор
#авария #ДТП
10
Полет «ВАЗа» на остановку записал видеорегистратор

сегодня, 16:31

Происшествия
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот
#Авария #ДТП
23
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот

сегодня, 15:00

Происшествия
«ВАЗ» въехал на остановку
#Авария #ДТП
13
«ВАЗ» въехал на остановку

сегодня, 14:30

Происшествия