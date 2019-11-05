Происшествия
сегодня, 16:05
Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство
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Для этого липчанам необходимо участвовать в голосовании.
Центр городских компетенций АСИ в рамках программы "100 городских лидеров" объявил конкурс проектов общественных пространств организаций высшего образования. Каждую неделю с 21 октября по 1 декабря идеи вузов будут размещаться для голосования на платформе https://100gorodov.ru. Еженедельно будет определяться проект - финалист недели. На втором этапе конкурса финалисты поборются за звание победителя.
"В рамках образовательного интенсива "Остров 10–22", который прошел в июле в Сколково, мы апробировали методическое пособие, позволяющее любому университету страны стать комфортным местом не только для учебы. С тех пор агентство получило от вузов десятки запросов на поддержку, и мы решили, что необходимо провести соответствующий конкурс. Какое пространство нужно университету и городу, будут решать жители, студенты и преподаватели", - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.
По условиям конкурса шесть университетов выйдут в полуфинал на стадию доработки концепции мастер-плана территории и при помощи соучаствующего проектирования усовершенствуют свои концепции развития пространств. Также путем голосования будут отобраны три проекта-победителя. Их доработка и реализация пройдут в рамках экспертных кэмпов, которые состоятся весной 2020 года на территории вузов, вышедших в финал. Кэмпы проведет Центр городских компетенций АСИ при участии специалистов по созданию общественных пространств.
"Реализованные проекты войдут в Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей как лучшие примеры создания комфортной городской среды", - подчеркнула Татьяна Журавлева.
Во второй пятерке вузов, подавших заявки на конкурс, университеты Липецка, Череповца, Хабаровска, Якутска и Омска.
Авторы проекта из Липецкого государственного технического университета отмечают, что площадка перед главным и спортивным корпусами университета сейчас никак не используется. У вуза нет мест для отдыха и проведения различных активностей. Идея проекта заключается в создании общественного пространства для студентов и преподавателей, где в обеденное время можно отдохнуть, поиграть в настольный теннис или настольный футбол, почитать книги в уютных беседках с подвесными креслами, на комфортных пуфах или лавках. На территории университета станет возможным устраивать лекции на открытом воздухе, проводить мастер-классы, диспуты, студенческие слеты, фестивали. Площадка также может использоваться жителями соседнего микрорайона.
Проголосовать за идеи вузов по преобразованию пространств можно до 7 ноября по ссылке: https://100gorodov.ru/improject-765/about.
Финалист второй недели голосования будет объявлен 8 ноября 2019 года.
10 955
Олень
товарищ
вова
Аспирант
Любопытный
профессор
Символично
А где же забор?!!!
гундяй
не х не пойму , это кто или что