Общество

сегодня, 21:50

Татьяна Шульгина не захотела быть стрелочницей

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#администрация Липецка #градостроительство #публичные слушания
Татьяна Шульгина не захотела быть стрелочницей

Заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии заявила, что 12 ноября выходит на пенсию.

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Сегодня после того, как глава администрации области Игорь Артамонов раскритиковал мэрию за создание конфликтной ситуации на ровном месте (речь шла о скандальных публичных слушаниях по возможной застройке района села Дикое в центре Липецка, предусматривающей снос 150 частных домов), в администрации Липецка уволили двух сотрудников департамента градостроительства и архитектуры: Татьяну Шульгину и Ларису Кулаченкову. Однако после того, как об этом кадровом решении сообщил GOROD48, в редакцию обратилась уволенная заместитель председателя департамента Татьяна Шульгина и сообщила, что не желает быть стрелочницей.

- Еще два месяца назад я написала заявление на увольнение в связи с  выходом на пенсию. Мое  заявление подписали. Мой последний день работы - 12 ноября. И это подтверждает видеозапись, на которой председатель департамента Александр Ковалев поздравляет меня за праздничным столом, - сказала Татьяна Шульгина.
32 1661
#администрация Липецка #градостроительство #публичные слушания

Комментарии (32)

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ОГО

31 секунду назад
Юля ЧУК, злая Вы..
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Берия

1 минуту назад
Шульгина Татьяна Анатольевна очень грамотный специалист. Очень жаль что департамент потерял такого человека. Интересно, при новой власти все профессионалы бегут от этих самодуров!!!! Что остаётся от ДГиА????
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Юля ЧУК

2 минуты назад
Неприятная и злая чинуша. Сами не уходят пока их не попросят. Сидела бы там пока песок не начал сыпаться
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Елизавтеа Красникова

4 минуты назад
Не представляю. Как мы будем работать с лгэк. И квадра. И водоканалом. Они никого кроме т Татьяна Анатольевна не уважают. Они вообще всех будут вертетьь на х... без неё.
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ОГО

13 минут назад
Чтобы быть специалистом в профессии надо: 1. отучится пять лет по профессии (чертежи, начерталка, сопромат, строительные материалы и т.д.) 2. Отработать 3 года на низших должностях в проектном 3. года 3 на стройке. 4.уйти на бумажную работу, узнать все законодательные акты..... ..... (необязательно работать в "Пятерочке")... и тогда заслужить (хорошее слово!) должность руководителя.
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Житель

14 минут назад
За чей счет гуляли?
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100 этажки рулят !

19 минут назад
Общественная палата Липецка- проведении общественных слушаний по градостроительству, Гы-гы -гы !
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ОГО

19 минут назад
Для "Всепомнящего", в "Пятерочке" новые специалисты созрели для работы в градостроительстве?!
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о как !

20 минут назад
Общественная палата Липецка. Несмотря на то, что решения палаты носят рекомендательный характер, они учитываются администрацией и горсоветом при формировании проектов нормативных актов, проведении общественных слушаний по градостроительству, бюджету, социально-экономическому планированию и другим вопросам.
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бесконечный смех

21 минуту назад
Градостроительный совет города Липецка - самый короткий анекдот ! Хотя нет , Общественная палата Липецка , пожалуй , посмешней будет ! )))))))))))))))))))
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