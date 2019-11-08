Общество
сегодня, 21:50
Татьяна Шульгина не захотела быть стрелочницей
Заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии заявила, что 12 ноября выходит на пенсию.
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Сегодня после того, как глава администрации области Игорь Артамонов раскритиковал мэрию за создание конфликтной ситуации на ровном месте (речь шла о скандальных публичных слушаниях по возможной застройке района села Дикое в центре Липецка, предусматривающей снос 150 частных домов), в администрации Липецка уволили двух сотрудников департамента градостроительства и архитектуры: Татьяну Шульгину и Ларису Кулаченкову. Однако после того, как об этом кадровом решении сообщил GOROD48, в редакцию обратилась уволенная заместитель председателя департамента Татьяна Шульгина и сообщила, что не желает быть стрелочницей.
- Еще два месяца назад я написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию. Мое заявление подписали. Мой последний день работы - 12 ноября. И это подтверждает видеозапись, на которой председатель департамента Александр Ковалев поздравляет меня за праздничным столом, - сказала Татьяна Шульгина.
- Еще два месяца назад я написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию. Мое заявление подписали. Мой последний день работы - 12 ноября. И это подтверждает видеозапись, на которой председатель департамента Александр Ковалев поздравляет меня за праздничным столом, - сказала Татьяна Шульгина.
ОГО
Берия
Юля ЧУК
Елизавтеа Красникова
ОГО
Житель
100 этажки рулят !
ОГО
о как !
бесконечный смех