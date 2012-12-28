Сегодня в Липецке: город лип и тополей, липчане требуют устроить ЕГЭ для учителей

Всё самое главное про наступившую среду.

Днём по-прежнему не жарко – 18-20 градусов. Пройдут кратковременные дожди, иногда – с грозами.















- пос. Новая жизнь.















Своеобразную кабинетную экскурсию по Липецку решили устроить в Центре молодежного чтения (ул. Нежелина, 31а). В 11:00 состоится беседа-путешествие «Город лип и тополей» (6+).









А в Библиотечно-информационном Центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5) сегодня пройдут мастер-классы. В 14:00 по выжиганию по дереву (6+), а в 15:30 – по изготовлению своими руками мягкой игрушки.















В ролях: Грегори Пек, Олдри Халберн, Эдди Альберт.















Зрелищное мероприятие начнётся уже в 8:00 в КСК «Кони-Л» (ул. Бардина, 2) – чемпионат и первенство ЦФО по вольтижировке (6+).









Лишь 7% ходят на обед в заведения общественного питания. 4% успевают ходить обедать домой. 2% пользуются сервисами доставки готовой еды. Причем женщины гораздо чаще мужчин приносят еду из дома.









77% работающих на удаленке обедают дома, каждый одиннадцатый — в городских столовых и кафе, 5% обычно заказывают доставку готовых блюд на дом.

57% липчан считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Уровень поддержки идеи среди родителей учеников 10—11 классов еще выше — 61%.















С 09:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;- ул. Байкальская, 29;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Кибальчича, 77;- ул. Краснодарская;- ул. Липецкая;- ул. Майская, 18, 21;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;- О. Городовикова, 11;- ул. Пензенская;- ул. Привокзальная, 42;- ул. Пришкольная;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Речная, 20;- ул. Рябиновая;- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;- ул. Солнечная;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;- ул. Уступная, 2, 26;- ул. Фруктовая, 3;- ул. Южная.- ул. Ю. Смирнова;- с. Казинка;Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Юные липчане узнают новое о родном городе.Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на киносеанс. В 18:00 смотреть будут старый добрый фильмСША, 1953. Мелодрама. Режиссёр Уильям Уайлер.В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расписаны по минутам – приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города. Входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» с рейтингом – 8,3 (207 место).Сильнейшие мастера из нескольких областей никого не оставят равнодушным своими акробатическими номерами на лошадях. Будет очень красиво.Липчане в рабочие дни предпочитают обедать в столовых своих компаний, об этом в опросе SuperJob заявили 20% респондентов.Каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия».А как к идее относитесь вы?