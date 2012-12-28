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Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: город лип и тополей, липчане требуют устроить ЕГЭ для учителей
Всё самое главное про наступившую среду.
Днём по-прежнему не жарко – 18-20 градусов. Пройдут кратковременные дожди, иногда – с грозами.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома:
- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- О. Городовикова, 11;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Речная, 20;
- ул. Рябиновая;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Солнечная;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Южная.
- ул. Ю. Смирнова;
- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь.
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Виртуальная экскурсия
Своеобразную кабинетную экскурсию по Липецку решили устроить в Центре молодежного чтения (ул. Нежелина, 31а). В 11:00 состоится беседа-путешествие «Город лип и тополей» (6+).
Юные липчане узнают новое о родном городе.
Мастер-классы
А в Библиотечно-информационном Центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5) сегодня пройдут мастер-классы. В 14:00 по выжиганию по дереву (6+), а в 15:30 – по изготовлению своими руками мягкой игрушки.
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на киносеанс. В 18:00 смотреть будут старый добрый фильм «Римские каникулы». США, 1953. Мелодрама. Режиссёр Уильям Уайлер.
В ролях: Грегори Пек, Олдри Халберн, Эдди Альберт.
Конный спорт
Зрелищное мероприятие начнётся уже в 8:00 в КСК «Кони-Л» (ул. Бардина, 2) – чемпионат и первенство ЦФО по вольтижировке (6+).
Сильнейшие мастера из нескольких областей никого не оставят равнодушным своими акробатическими номерами на лошадях. Будет очень красиво.
Обед по расписанию
Липчане в рабочие дни предпочитают обедать в столовых своих компаний, об этом в опросе SuperJob заявили 20% респондентов.
Лишь 7% ходят на обед в заведения общественного питания. 4% успевают ходить обедать домой. 2% пользуются сервисами доставки готовой еды. Причем женщины гораздо чаще мужчин приносят еду из дома.
77% работающих на удаленке обедают дома, каждый одиннадцатый — в городских столовых и кафе, 5% обычно заказывают доставку готовых блюд на дом.
ЕГЭ для учителей
57% липчан считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Уровень поддержки идеи среди родителей учеников 10—11 классов еще выше — 61%.
А как к идее относитесь вы?
Дорогие липчане! Рабочая неделя набирает обороты, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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