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Происшествия
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сегодня, 11:19
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В автомобиле нашли труп
Предположительно, липчанин подъехал к дому и умер в машине.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена: это 65-летний липчанин, живущий в доме, у которого его нашли.
Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются. Предположительно, он подъехал к своему дому, припарковал машину и скоропостижно скончался.
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