В автомобиле нашли труп

Предположительно, липчанин подъехал к дому и умер в машине.

30 июня в 20:00 во дворе на улице Тельмана в припаркованном автомобиле обнаружено тело мужчины.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена: это 65-летний липчанин, живущий в доме, у которого его нашли.Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются. Предположительно, он подъехал к своему дому, припарковал машину и скоропостижно скончался.