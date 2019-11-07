Политика

21 минуту назад

Коммунисты уверены в сохранении Ленина на главной площади города

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#Октябрьская революция
Коммунисты уверены в сохранении Ленина на главной площади города

102-ю годовщину Октябрьской революции коммунисты отметили в Липецке традиционной демонстрацией.

Сегодня в Липецке региональная организация КПРФ проводит демонстрацию и митинг посвященные 102-й годовщине Октябрьской революции.

Демонстрация началась на площади у Дворца спорта «Звездный». Отсюда около трехсот человек под красными знаменами дойдут до площади Ленина-Соборной, где состоится митинг.

- Как вы относитесь к идее перенести памятник Ленину с односменной площади на окраину города? - Спросил корреспондент GOROD48 у первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева.

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- Мы и сегодня придем к памятнику Ленину, и в последующие годы будем ходить на площадь Ленина, - ответил Николай Разворотнев. – Наверное, городским властям надо быть мудрее, получить юридические консультации. Перенос памятника не в их компетенции, так что промахнулись ребята. Надеюсь, мэрии хватит ума откатить все назад. 

Примечательно, что в колонне коммунистов сегодня много молодых лиц, а из агитационного минивена «Хендай» стоимостью около 2 миллионов рублей, который сменил старую «буханку», разносится саундрек к фильму «Реквием по мечте» и русский панк.


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#Октябрьская революция

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