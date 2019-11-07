Мэрии Липецка на 1,5 миллиона рублей увеличили средства на содержание бродячих собак

А вот на увеличение нормы питания дошкольников на рубль денег в казне не нашлось.

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Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова представила проект бюджета Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.Она сообщила, что на плановый период 2021-2022 годов проект бюджета пока сделан бездифицитным, а в 2020 году дефицит бюджета составит 393,7 миллиона при доходах в 11,2 млрд рублей и при расходах в 11,6 млрд рублей. Чиновница рассказала о всех налоговых и не налоговых доходах городской казны. Татьяна Григорова сказала, что с 1 января работникам бюджетный организаций, не попавших в майские указы президента, повысят на 10% зарплату. Также депутаты узнали, что в следующем году в Липецке социально-культурная сфера получит на свое существование более 60% всех расходов бюджета.В 2020 году субсидия в размере 215,7 млн рублей будет выделена на социальные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. На компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предназначены 74,3 млн рублей. 24 миллиона рублей будут потрачены на выплаты детям из многодетных семей на приобретение школьной и спортивной формы. 93,2 млн рублей получат в виде мер материальной поддержки опекунские семьи…Депутат Игорь Марчуков поинтересовался резервами роста собственных налогов муниципалитета, в частности, земельного налога. Если сократить недоимку, то вот вам и дополнительные бюджетные средства!Татьяна Григорова рассказала об опыте взаимодействия мэрии с частной геодезической организаций, которая провела топосъемку двух районов города с частной застройкой. Специалисты выявили массу случаев самозахвата муниципальной земли, наложения одних участков на другие. Изначально в мэрии хотели получить от этой деятельности до 30 миллионов рублей дополнительного земельного налога, но потом выяснилось, что овчинка не стоила выделки - в бюджет могло попасть от реализации этого проекта не больше 4 миллионов рублей.- Резерв недоимок не превышает 200 миллионов рублей. Вытащить эти средства крайне сложно. Мы одни недоимки взимаем, как тут же образуются новые! А дополнительных налоговых источников у нас нет, - посетовала чиновница.- Может, стоило бы начать с земель промназначения, а не с земель, находящихся в собственности граждан? - наседал на Татьяну Григорову депутат-коммунист.- Эта работа у нас в приоритете. Мы регулярно встречаемся с налоговиками. Но работать с промышленными предприятиями сложно. Мы на такие предприятия заходить не можем, так как не являемся администраторами этого налога, - ответила главный финансист мэрии.Депутат Вера Дронова попыталась узнать, увеличили ли чиновники по просьбе парламентариев до 112 рублей в день финансирование питания дошкольников? Оказалось, нет. Увеличение финансирования норм питания бюджетом-2020 не предусмотрено.- А молоко для начальной школы? - не теряла надежды Вера Дронова.- Нет. Этот вопрос находится в полномочиях субъекта федерации, - сказала как отрезала Татьяна Григорова.В настоящее время норма в детских садах кормят на 111 рублей. В натуре дошкольники получают 92% белков, жиров и углеводов от рекомендуемых СанПиНом нормы. То есть воспитанники детсадов банально недоедают. У чиновников мэрии один вариант решения проблемы - просить администрацию области увеличить с нынешних 2044 рублей до 2100 рублей ежемесячный родительский взнос за питание дошколят.А вот и благая весть: по многочисленным ходатайствам мэрии администрация области увеличила на 1,5 миллиона рублей финансирование мероприятий по отлову, стерилизации и содержанию безнадзорных животных. В итоге на эту деятельность в бюджете-2020 предусмотрено 7,6 млн рублей. А вот и еще одна добрая весть (о которой ранее уже писал GOROD48): в проекте бюджета Липецка на 2020 год на физическую охрану школ уже предусмотрено 6,9 миллиона рублей.- Пока субъект нам софинансировал оборудование школ системами видеонаблюдения, кодовыми замками, решетками. Мы вместе с представителями родительской общественности обсуждали проблему физической охраны школ Липецка. Цена вопроса - 75 миллионов рублей. В следующем году мы попробуем профинансировать эту задачу по схеме 90 на 10 процентов. Десять процентов - средства бюджета, остальные средства - софинансирование родительской общественностью. Если родителям это понравится, они смогут участвовать в софинансировании данных мероприятий. Мы вскоре, кстати, проторгуем общие требования для частных охранных предприятий, - сказала Татьяна Григорова.- Охрана школ - это наши полномочия. И у нас не хватает на это средств. Собственных налогов в муниципальном бюджете - всего 4,8 миллиарда, - пресек саркастический выпад Игоря Марчукова в адрес мэрии первый вице-спикер Федор Жигаров.Кстати, на 86 тысяч рублей в 2020 году мэрия закупит уголь для малоимущих семей.