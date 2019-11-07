Происшествия
сегодня, 08:50
В здании Липецкого городского Совета разбили дверь
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Хулинаг уже задержан.
Сегодня ночью была рабита входная дверь здания Липецкого городского Совета депутатов. По сведениям GOROD48, около ноля часов в остекление двери бросили камень. Охранник горсовета бросился на улицу и заметил убегающего мужчину. Хулигана задержали полицейские.
Напомним, что этой весной ко входу в горсовет подбросили мертвую собаку.
Напомним, что этой весной ко входу в горсовет подбросили мертвую собаку.
41 1436
Смешной
седой
777
Дядя Стёпа
Vlom
9 район
???
Чиполлино
У Горсовета
Тот , кто использовал плоды