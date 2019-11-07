Происшествия

сегодня, 08:50

В здании Липецкого городского Совета разбили дверь

41 1436
#хулиганство
1
В здании Липецкого городского Совета разбили дверь

Хулинаг уже задержан.

Сегодня ночью была рабита входная дверь здания Липецкого городского Совета депутатов. По сведениям GOROD48, около ноля часов в остекление двери бросили камень. Охранник горсовета бросился на улицу и заметил убегающего мужчину. Хулигана задержали полицейские.

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Напомним, что этой весной ко входу в горсовет подбросили мертвую собаку
41 1436
#хулиганство
1

Комментарии (42)

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Смешной

8 секунд назад
В день 102 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции произошло обострение у революционеров!!
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седой

3 минуты назад
Тот , кто использовал плоды, ну кто использовал плоды, им похрен до всех и хрен с ними чего сделаете....а вот мочилово будут опять между голытьбойбездельникамииалканами и средним классом - теми кто своим умом и силами заработал для себя и своих детей....
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777

4 минуты назад
Это видимо вам депутаты за ваши проститутские решения.
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Дядя Стёпа

9 минут назад
???, Нет, лысый на Соборной ураганит. Это Тиьков с Пригаркиной фюлюганят, ироды.
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Vlom

9 минут назад
???, написано же, *
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9 район

10 минут назад
У Горсовета, Что там у вас в цетре творится-ну прямо Чикаго 30 годов. У нас даже у наливаек всё спокойней.
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???

11 минут назад
а кто разбил дверь , Артемонов ?
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Чиполлино

11 минут назад
Перри Мейсон, Можешь пока поглумится. Потом начнёшь раскаиваться-да поздно будет. Николашка тоже вместе со своими прихвастнями в 1917 году веселился, а оно вон как вышло.
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У Горсовета

13 минут назад
Ночью правда, ограбили и чуть не убили. До Артамонова правда было. Никто никого не нашёл, да и искать особо не искали. В городе небезопасно и это правда
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Тот , кто использовал плоды

13 минут назад
седой, воровской прихватизации .
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