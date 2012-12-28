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1935
сегодня, 08:37
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48-летний водитель погиб вечером на улице Металлургов

Автомобиль врезался в столб. 

В начале десятого вечера 1 июля в Липецке на улице Металлургов 48-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и въехал в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте.

Еще одна авария произошла вчера в Ельце: на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Киа» с 67-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя. Пострадала 61-летняя пассажирка «Киа», ее госпитализировали.

авария
ДТП
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Комментарии (7)

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Леликов Сергей г. Липецк
13 минут назад
Ни одна камера,не предупредила,ни одного дтп или нарушениями. Это бизнесс,и к безопасности дорожного движения не имеет ни какого отношения. Ровно как и те кто выполняет распорядительные,и согласовательные функции при их установке.
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Леликов Сергей г. Липецк
25 минут назад
Интересно послушать распорядителей и согласователей установок контроля скорости...... Есть места где они стоят именно для сбора денег(да еще ограничения ниже делают),а есть где ни ограниченей ни камер(к примеру участки дорог в между густонаселенными районам) Или бизнесс ничего личного???
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Викторм
36 минут назад
Сам там люблю жигануть, но там небольшой изгиб дороги перед кольцом, опасно.
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Бывалый
50 минут назад
Нужно на мосту поставить камеры контроля скорости, там много превышают.
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Неравнодушный горожанин
15 минут назад
Так она там есть, ограничение на мосту 40 км/ч.
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Леликов Сергей г. Липецк
10 минут назад
Так она там есть, ограничение на мосту 40 км/ч. Там переносные любят ставить,в оба направления.
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Леликов Сергей г. Липецк
16 минут назад
Скажу по секрету: на дорогах между жилыми массивами на новых районах,нарушают еще больше(к слову где риск нарушения больше)осбобенно не желая останавливаться на светофорах,проскакивают их со скоростью 80+.....и нет ничего. За то у хладокомбинат,на выезде из города,стоит. А знаешь зачем???? Там граница города,и многие или набирают скорость перед выездом,или не сбрасывают перед въездом,люди там не ходят. Бизнесс вот и все. Нужно что бы со штрафа,те кто получил платеж,денежный перевод,налоги платили. А то деньги идут,а на что уходят не понятно.
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