48-летний водитель погиб вечером на улице Металлургов

Автомобиль врезался в столб.



В начале десятого вечера 1 июля в Липецке на улице Металлургов 48-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и въехал в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте.Еще одна авария произошла вчера в Ельце: на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Киа» с 67-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя. Пострадала 61-летняя пассажирка «Киа», ее госпитализировали.