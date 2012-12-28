Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Происшествия
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сегодня, 08:37
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48-летний водитель погиб вечером на улице Металлургов
Автомобиль врезался в столб.
Еще одна авария произошла вчера в Ельце: на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Киа» с 67-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя. Пострадала 61-летняя пассажирка «Киа», ее госпитализировали.
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