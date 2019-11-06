Прокуратура предостерегла энергетиков от передачи долгов липчан коллекторам

Прокуратура Липецкой области получила информацию о возможности передачи филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» проблемных долгов горожан коллекторскому агентству.

«У филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» сложилась просроченная дебиторская задолженность населения за предоставленные услуги в размере более 1 миллиарда рублей. Как показали проверочные мероприятия, наиболее проблемными должниками являются потребители-граждане, не оплачивающих задолженность более двух лет. Их общий долг составляет более 450 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В прокуратуре передачу коммунальных долгов горожан коллекторам назвали незаконной:

«Согласно дополнениям, внесенным в жилищное законодательство ресурсоснабжающая организация не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц. Просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке вправе взыскивать юридическое лицо - получатель платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В этой связи заместитель прокурора области Руслан Стрельников предостерег управляющего директора Филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» о недопустимости нарушения закона и разъяснил, что в противном случае он будет привлечен к установленной законом ответственности».