Общество

34 минуты назад

Прокуратура предостерегла энергетиков от передачи долгов липчан коллекторам

4 219
#коммунальные платежи
Прокуратура предостерегла энергетиков от передачи долгов липчан коллекторам
Прокуратура Липецкой области получила информацию о возможности передачи филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» проблемных долгов горожан коллекторскому агентству.  

«У филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» сложилась просроченная дебиторская задолженность населения за предоставленные услуги в размере более 1 миллиарда рублей. Как показали проверочные мероприятия, наиболее проблемными должниками являются потребители-граждане, не оплачивающих задолженность более двух лет. Их общий долг составляет более 450 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В прокуратуре передачу коммунальных долгов горожан коллекторам назвали незаконной: 

«Согласно дополнениям, внесенным в жилищное законодательство ресурсоснабжающая организация не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц. Просроченную задолженность по жилищно-коммунальным услугам в судебном порядке вправе взыскивать юридическое лицо - получатель платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В этой связи заместитель прокурора области Руслан Стрельников предостерег управляющего директора Филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» о недопустимости нарушения закона и разъяснил, что в противном случае он будет привлечен к установленной законом ответственности».

4 219
#коммунальные платежи

Комментарии (4)

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Как гость
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Должник

4 минуты назад
Пусть цены снизят за коммуналку, тогда и долгов не будет!
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всё верно

7 минут назад
потому что претензии этих организаций к должникам должны быть законными и решаться только через судебные органы, а не бандитским методом
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чечня круто

10 минут назад
Банкрот так банкрот
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Гость

11 минут назад
А что для них самих законы тем более наши Липецке и законодательства? У них свои законы. Не смотря на ихнии нарушения, вся жилищная инспекция забита жалобами,а им ходьбы што. КОГДА БУДУТ КОНКРЕТНЫЕ НАКАЗАНИЯ ЭТОЙ КВАДРО?
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