Читатели GOROD48 назвали Городище лучшим городским пространством

Наши читатели выбрали самые благоустроенные общественные пространства города.



Опрос «Какое из общественных пространств города вы считаете самым благоустроенным?» проходил в группе GOROD48 на сайте «ВКонтакте». В нем приняли участие свыше 700 человек.

Всего в городе с помощью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды должны реконструировать 95 общественных территорий. Читатели GOROD48 выбрали лучшие из общественных пространств Липецка, уже введенных в эксплуатацию.



1 место: Городище – 38% голосов





Концертная площадка, место для проведения фестивалей, кинотеатр под открытым небом, липецкое Зарядье – как только не называют это атмосферное, которое по праву заняло 1 место в нашем народном рейтинге. Детская площадка, сцена, огромная территория с органичным дизайном успешно справляются со всеми проектами, которые реализуются здесь с момента открытия Городища. Работы по его благоустройству обошлись в 70 миллионов рублей.



2 место: Набережная – 21%





Набережная реки Воронеж уже много лет одно из самых популярных городских пространств. Со строительством нового торгового центра это место стало еще более посещаемым.



3 место: Комсомольский пруд – 19%





Одно из самых любимых липчанами и проблемных городских пространств – Комсомольский пруд. За 57 миллионов рублей здесь все изменили до неузнаваемости. Вместо так любимых горожанами нависших крон деревьев, ковра из живой травы, цветущих по весне кустов сирени и жасмина на одном из берегов пруда появились спортивные площадки и вечно закрытая песочница с двумя качалками и сломанными качелями. Другим берегам Комсомольского пруда повезло больше – там установили красивые лавочки и деревянный причал.



4 место: Бульвар Сорокина – 14%





В опросе была предложена графа «Другое место, напишу в комментариях» и большинство предложило или улицу Ленина с обновленным бульваром Сорокина, или Каменный лог, благоустройство которого брошено в самом начале. Проект реконструкции бульвара Сорокина был разработан предпринимательским сообществом Липецка, в результате чего рядом с Домом Мастера появился памятник народному художнику России Виктору Сорокину, бульвар украсили новая тротуарная плитка, беговая дорожка, смотровая площадка с видом на Нижний парк. Благоустройство бульвара обошлось в 10 миллионов рублей.



5 место: Театральный спуск – 7%





Это культурное пространство привели в порядок за 54 миллиона рублей. Театральный спуск с фонтанами и каскадной лестницей, ведущей к Комсомольскому пруду и Городищу – так же, как и набережная реки Воронеж, одно из самых популярных городских пространств, причем как летом, когда в центре города можно посидеть на траве или лавочках у фонтанов, так и зимой –здесь раскатывают отличную горку. Однако в нашем рейтинге Театральный спуск занял только пятое место.



