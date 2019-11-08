«Олег Петрович, достроим мы твои «Камни!»

Губернатор Игорь Артамонов обратился к своему предшественнику во время подведения итогов социально-экономического развития региона за январь-сентябрь этого года.

Сегодня в Копцевых Хуторах в здании сельского Дома культуры прошел административный Совет по итогам социально-экономического развития региона за первые девять месяцев года.Заседание назначили на 13.30. К этому времени небольшой актовый зал сельского ДК был уже полон чиновниками настолько, что его работники открывали запасные выходы, чтобы впустить в помещение свежий воздух. А губернатор опоздал на 15 минут. Впрочем, он тут же исправился, сократив свою речь до менее чем получаса.Глава региона, в общем, достаточно мало говорил о том, что произошло в области за первые девять месяцев. Он сообщил, что двумя основными ценностями, которые дают региону деньги, являются «наша земля» (Игорь Артамонов с подсказки первого вице-губернатора Николая Тагинцева сообщил, что в этом году он ожидает 130 млрд рублей выручки от сферы АПК) и НЛМК. «Это - два базовых кита, которые формируют наш бюджет».Открыв соответствующий слайд, сообщил, что «по большей части мы стабильны». Но тут же обратил внимание на два минуса. Минус 7,2% по объему отгруженной продукции на душу населения (такое падение зарегистрировано впервые за многие годы и связан с ремонтом одной из доменных печей на Новолипецком комбинате) и минус 5,7% по демографии (в регионе больше умерло, чем родилось, но это, увы, обычная для области ситуация).- По соотношению естественной убыли и прироста населения мы продолжаем падение, что крайне нехорошо, - сказал Игорь Артамонов.Показав второй слайд, на котором показано, что сделано в области по новым для страны нацпроектам, губернатор заметил, что Липецкая область быстрее всех в России начала переселение граждан из аварийного жилья по новой программе.- Как субъект неплохо смотримся по стране. В целом мы вне зоны критики и вне зоны похвалы.Что предстоит в этом году сделать? Много, - ответил на свой же вопрос губернатор. А именно: первую очередь нового оперблока в областном онкодиспансере, два футбольных поля (но сделаны уже три с учетом построенного на частные средства поля в Военном городке). Большая часть 145 километров дорог сделана, идет их приемка. Отремонтирован водозабор в Красном, построены четыре ФАПа и пять площадок ГТО, три Дома культуры, достраиваются семь ясельных корпусов в Липецке, очищены 12,8 километра русел рек Воронеж и Становая Ряса…Тут же Игорь Артамонов вывел на экраны слайд с выявленными грубыми типичными ошибками при реализации нацпроектов в регионе. На три месяца были задержаны работы по благоустройству общественных пространств из-за длительной подготовки проектно-сметной документации. На три месяца подрядчики задержали сроки сдачи возводимых объектов в эксплуатацию (примеры: те же семь ясельных корпусов в Липецке, восемь площадок ГТО, строительство школы на Манеже, два ФАПа).- Есть худшие и лучшие практики. Вынужден отметить два примера. В Лебедяни обустроено в срок общественное пространство по улице Советской Армии, а в Грязях до сих пор не благоустроили набережную реки Матыра. И это при том, что мы очень редко критикуем Владимира Тимофеевича.Владимир Рощупкин, который рулит Грязинским районом с 1991 года (!), заерзал в кресле.Игорь Артамонов сообщил, что в следующем году с финансами в регионе случится напряг. Если раньше дефицит бюджета региона был обеспечен, то в 2020 году «подушки безопасности в связи с падением цен на сталь и прокат у нас не будет». Губернатор заявил, что бюджет недополучит 3-5 млрд рублей налога на прибыль от Новолипецкого комбината. Соответственно, власть будет снижать расходы бюджета с нынешних 83,5 миллиарда до прогнозируемого уровня в 76,1 миллиарда рублей. Но снижение расходной части бюджета не коснется «святого, неприкосновенного» - повышения зарплат работникам бюджетных организаций.- Начинается работа по пилотному проекту снижения бедности в регионе. Будут введены социальные контракты под обязательство произвести необходимый продукт или услугу. На два процента вырастет финансовая помощь органам местного самоуправления - с 22,8 миллиарда рублей до 23,6 миллиарда, - отметил губернатор.Дальше Игорь Артамонов демонстрировал слайды, согласно которым в 2020-2022 годах в регионе появится несколько десятков социальных объектов - школ (Липецк, Усмань, Грязи, село Пятницкое Измалковского района, Лебедянь), детсадов и ясельных групп, пяти Домов культуры и досуговых центров в селах.- Будет большая спортивная стройка в Липецке. Олег Петрович, достроим мы твои «Камни»! Наконец-то осуществится ваша мечта. И из пустыря это станет былью. Мы дожмем это дело, - обратился со сцены глава региона к сидящему в первом ряду экс-губернатору, а ныне сенатору Королеву.Под «Камнями» губернатор подразумевал 50-метровый плавательный бассейн, крытый футбольный манеж и универсальный Дворец спорта в парке «Молодежный» Липецка.Но так как денег в областном бюджете будет в обрез, Игорь Артамонов сосредоточил внимание аудитории на возможностях увеличения собственных доходов и умении рачительно распорядиться выделенными средствами. Так, он пообещал лично разобраться в том, кто и какие субсидии получает. Приоритет теперь один: новые рабочие места и налоги. Если в заявках на гранты этого нет, то нечего и стоять в очереди за бюджетным финансированием. «Лавочку, какая была, мы закрываем!»Очевидно, губернатор уже наелся проектом строительства коттеджного поселка «Радужный» в Желтых Песках. Он возмутился тем, что на строительство сетей и коммуникаций в этом году брошены бешеные деньги, а там строятся всего 30 домов. В то же время в Грязях такой же поселок для многодетных семей растет как на дрожжах, а люди сидят без инфраструктуры:- Главы районов должны подписаться кровью под то, сколько домов будет сдано в таких поселках. Будет конкурс между главами на получение средств под подведение сетей и коммуникаций. Все, мы меняем подходы! Больше никаких сказок не будет!- Главный наш дефицит - земля. Инвесторы в очередь стоят за 5-10 тысячами гектаров. Но таких свободных клинов под сельскохозяйственное производство нет, и инвесторы уходят. В 2020 году будут введены новые расчетные ставки налога на землю. Если кто-то по этой причине откажется от земли, не бойтесь. Земля - в дефиците. Шевелитесь быстрее! Если не увеличите арендные платежи, то мы урежем вам финансирование на эту сумму, - еще раз припугнул присутствующих глав районов губернатор.На продемонстрированных слайдах - новые расценки. Некоторые пугающе высоки. Так, в Грязинском районе ставка аренды за землю должна вырасти на 46,9%, в Усманском - на 26%, в Липецком - на 23,2%. Если сейчас ставка аренды за гектар земли - 2100 рублей, то несложно подсчитать, какой она будет в 2020 году.Еще один проблемный вопрос - сроки доведение финансирования до местных органов власти.- Чтобы все были довольны, мы перестроили график доведение денег и взяли серьезное упреждение на 2020 год. Сроки сильно отличаются от этого года (на полгода и больше. -). Так будут и в прокуратуре довольны, и на местах. Все делается для того, чтобы мы вовремя все проторговали, без авралов построили и сдали. Не до 1 января, как было раньше, а уже осенью, чтобы спокойно готовится к встрече Нового года.Игорь Артамонов пригрозил тотальным контролем за всеми попавшими в бюджетное финансирование проектами. «Все контрольные точки будут расписаны. И реакции будут немедленными при малейшем отклонении от графиков. Сразу же будет разбор событий, чтобы успеть все подправить. Все у нас включатся в этот процесс».Также глава региона пообещал оцифровать все, что только можно и оптимизировать все, что возможно.- В органах власти подраздуты штаты. Мы сольем в одно несколько управлений, сольем многие подведомственные учреждения. Все высвобожденные средства будут идти в инвестиции или на повышение зарплат.Губернатор заявил, что будет фокусироваться на увеличении доходов населения. И на том, у кого какие зарплаты.- Есть пример того, как в одном крестьянско-фермерском хозяйстве люди получают 19 тысяч рублей зарплаты, а в соседнем - 45 тысяч. Как это так?В конце доклада Игорь Артамонов сообщил всем о главном своем приоритете - повышению уровня поддержки действующей власти населением. От Путина и вниз по вертикали. Наш регион, по словам губернатора, уже по этому обязательному критерию для оценки глав регионов находится на первом месте в ЦФО. Если так будет продолжаться и дальше, область может претендовать на дополнительное финансирование из федерального центра.После заседания Игорь Артамонов сообщил СМИ, что главным достижением первых девяти месяцев года считает сформированную им команду управленцев, своих единомышленников, способную решать амбициозные задачи. Он еще раз отметил выросший уровень доверия населения к власти за это время.