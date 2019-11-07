Общество
55 минут назад
Директор ТФОМС Дмитрий Мочалов распрощался с подчиненными
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Скандального чиновника убедили оставить должность.
Сегодня был последний день работы начальника ТФОМС Дмитрия Мочалова в должности: скандального чиновника убедили распрощался с подчиненными после очередной проверки деятельности ведомства прокуратурой области.
Первый скандал случился зимой прошлого года, после того, как 15-26 января Федеральный фонд обязательного медицинского страхования завершил комплексную плановую проверку липецкой территориальной структуры за 2017 год, выявив ряд серьезных нарушений. Одно из них касается незаконного премирования директора ТФОМС на 259 700 рублей решением заместителя главы администрации области-начальником управления финансов Вячеславом Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС.
Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли того же конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет.
В системе здравоохранения, кстати, работает и родной брат экс-вице-губернатора Владимир Мочалов. Он занимает должность заместителя генерального директора по общим вопросам в ОГУП «Липецкфармация».
По данным GOROD48, в этот раз в вину Дмитрию Мочалову поставили халатное обращение со средствами фонда обязательного медицинского страхования (кстати, по итогам проверки 2017 года аудиторы пришли к заключению о том, что «выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2017 году являлось несбалансированным по объемам медицинской помощи и финансовым средствам на ее оказание. В результате не исполнены государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи»).
Дмитрий Мочалов окончил Воронежский государственный медицинский институт и Воронежский государственный аграрный университет. В 2005 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент в здравоохранении», в 2010 г. - институт усовершенствования врачей «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». С 1987 г. - врач-интерн медико-санитарной части «Свободный сокол». С 1988 по 1991 гг. - травматолог-хирург МСЧ «Свободный сокол». С 1991 по 1993 гг. - травматолог-ортопед МСЧ ОАО «НЛМК». С 1993 по 1995 гг. руководил санаторием «Лесная сказка» в Липецке. С 1995 по 2003 гг. - заместитель по общим вопросам ОАО «Липецк-Лада». С 2003 г. - директор медико-санитарной части ОАО «Липецкэнерго». В 2003-2010 годах - директор некоммерческого учреждения «Учебно-производственный и медико-профилактический центр «Липецкэнерго». С июня 2010-го по апрель 2015-го работал вице-губернатором, курировавшим сферы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики.
Первый скандал случился зимой прошлого года, после того, как 15-26 января Федеральный фонд обязательного медицинского страхования завершил комплексную плановую проверку липецкой территориальной структуры за 2017 год, выявив ряд серьезных нарушений. Одно из них касается незаконного премирования директора ТФОМС на 259 700 рублей решением заместителя главы администрации области-начальником управления финансов Вячеславом Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС.
Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли того же конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет.
В системе здравоохранения, кстати, работает и родной брат экс-вице-губернатора Владимир Мочалов. Он занимает должность заместителя генерального директора по общим вопросам в ОГУП «Липецкфармация».
По данным GOROD48, в этот раз в вину Дмитрию Мочалову поставили халатное обращение со средствами фонда обязательного медицинского страхования (кстати, по итогам проверки 2017 года аудиторы пришли к заключению о том, что «выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2017 году являлось несбалансированным по объемам медицинской помощи и финансовым средствам на ее оказание. В результате не исполнены государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи»).
Дмитрий Мочалов окончил Воронежский государственный медицинский институт и Воронежский государственный аграрный университет. В 2005 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент в здравоохранении», в 2010 г. - институт усовершенствования врачей «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». С 1987 г. - врач-интерн медико-санитарной части «Свободный сокол». С 1988 по 1991 гг. - травматолог-хирург МСЧ «Свободный сокол». С 1991 по 1993 гг. - травматолог-ортопед МСЧ ОАО «НЛМК». С 1993 по 1995 гг. руководил санаторием «Лесная сказка» в Липецке. С 1995 по 2003 гг. - заместитель по общим вопросам ОАО «Липецк-Лада». С 2003 г. - директор медико-санитарной части ОАО «Липецкэнерго». В 2003-2010 годах - директор некоммерческого учреждения «Учебно-производственный и медико-профилактический центр «Липецкэнерго». С июня 2010-го по апрель 2015-го работал вице-губернатором, курировавшим сферы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики.
12 1193
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