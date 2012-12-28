У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы

Виной тому — дождливый июнь.

На вчерашней сессии горсовета депутат Светлана Тюнина спросила у заместителя председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Стежина, почему в городе редко окашивают газоны? Чиновник сказал, что это не так. Просто из-за дождливого июня покосы травы увеличились кратно:— Погода благоволит росту травы. Мы косим ее, а через неделю она тут же вырастает снова.И тут же Павел Стежин добавил, что у его департамента закончились средства на этот вид благоустройства. Правда, он поправился, заметив, что подведомственному АО «Зеленхоз» выделены новые средства и поставлена задача продолжать косить траву.Очевидно, речь идет о недавно выигранных «Зеленхозом» с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта торгах на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября. Но если дождливая погода сохраниться, то большинство этой суммы потратят только на косьбу травы.Дождливая погода мешает ремонту дорог и благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Липецка». Например, в сквере на Полиграфической, 22, у ДК «Рудничный», на площади Горскова на Соколе.