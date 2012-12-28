Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Общество
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19 минут назад
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У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы
Виной тому — дождливый июнь.
— Погода благоволит росту травы. Мы косим ее, а через неделю она тут же вырастает снова.
И тут же Павел Стежин добавил, что у его департамента закончились средства на этот вид благоустройства. Правда, он поправился, заметив, что подведомственному АО «Зеленхоз» выделены новые средства и поставлена задача продолжать косить траву.
Очевидно, речь идет о недавно выигранных «Зеленхозом» с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта торгах на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября. Но если дождливая погода сохраниться, то большинство этой суммы потратят только на косьбу травы.
Дождливая погода мешает ремонту дорог и благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Липецка». Например, в сквере на Полиграфической, 22, у ДК «Рудничный», на площади Горскова на Соколе.
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