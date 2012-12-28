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У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы
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271
19 минут назад
2

У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы

Виной тому — дождливый июнь.

На вчерашней сессии горсовета депутат Светлана Тюнина спросила у заместителя председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Стежина, почему в городе редко окашивают газоны? Чиновник сказал, что это не так. Просто из-за дождливого июня покосы травы увеличились кратно:

— Погода благоволит росту травы. Мы косим ее, а через неделю она тут же вырастает снова.

И тут же Павел Стежин добавил, что у его департамента закончились средства на этот вид благоустройства. Правда, он поправился, заметив, что подведомственному АО «Зеленхоз» выделены новые средства и поставлена задача продолжать косить траву.

Очевидно, речь идет о недавно выигранных «Зеленхозом» с минимальным падением в 1% при 27,7 млн рублей начальной цены контракта торгах на содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений. В комплекс работ вошли дробление пней, снос и обрезка деревьев, посадка саженцев, кустарников и многолетних цветов, косьба газонов. Срок выполнения контракта — по 31 октября. Но если дождливая погода сохраниться, то большинство этой суммы потратят только на косьбу травы.

Дождливая погода мешает ремонту дорог и благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Липецка». Например, в сквере на Полиграфической, 22, у ДК «Рудничный», на площади Горскова на Соколе.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Министр аттракционов
10 минут назад
На аттракционы не закончатся !
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СССР
14 минут назад
так на снеге сэкономили. или как обычно все растащили
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