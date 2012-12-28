Липчанина обманули при покупке котёнка, а жительницу Задонска — при приобретении мотоцикла

Мошенники активизировались на сайте объявлений.

1 июля жителей Липецкой области чаще всего обманывали мошенники при покупке товаров через сайт объявлений.— 26-летний липчанин хотел купить котёнка и перевёл продавцу-мошеннику 8 800 рублей. В Ельце 20-летняя девушка хотела приобрести сотовый телефон и перевела мошеннику через мобильное приложение 20 000 рублей. А в Задонске 44-летняя женщина хотела купить мотоцикл и перевела 150 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Кроме того, в Грязях 58-летний мужчина поговорил с неизвестным в мессенджере и отправил на «безопасный счёт» 120 000 рублей.