Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Липчанина обманули при покупке котёнка, а жительницу Задонска — при приобретении мотоцикла
Происшествия
381
сегодня, 10:17
Липчанина обманули при покупке котёнка, а жительницу Задонска — при приобретении мотоцикла
Мошенники активизировались на сайте объявлений.
— 26-летний липчанин хотел купить котёнка и перевёл продавцу-мошеннику 8 800 рублей. В Ельце 20-летняя девушка хотела приобрести сотовый телефон и перевела мошеннику через мобильное приложение 20 000 рублей. А в Задонске 44-летняя женщина хотела купить мотоцикл и перевела 150 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, в Грязях 58-летний мужчина поговорил с неизвестным в мессенджере и отправил на «безопасный счёт» 120 000 рублей.
0
0
3
0
1
Комментарии