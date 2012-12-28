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Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
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Общество
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46 минут назад
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У памятника Танкистам для проезда останутся три полосы
Перекрытие продлится два с половиной дня — время ремонта трамвайного переезда.
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