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385
46 минут назад
2

У памятника Танкистам для проезда останутся три полосы

Перекрытие продлится два с половиной дня — время ремонта трамвайного переезда.

У памятника Танкистам с девяти вечера 4 июля до пяти утра 7 июля будет ремонтироваться трамвайный переезд. Как сообщили в мэрии Липецка, в эти дни у памятника для проезда будут действовать только три полосы. 

дорожное движение
ремонтные работы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Горожанин
30 минут назад
Так какая жен улица будет перекрыта? Проспект Победы? Или?
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Что вы пишете?
35 минут назад
Время ремонта трамвайного переезда не 2,5 дня – это время ремонта трамвайного переезда лишь на одной половине переезда. Для перекрытия второй части проспект будет перекрываться ещё раз!
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