У памятника Танкистам для проезда останутся три полосы

Перекрытие продлится два с половиной дня — время ремонта трамвайного переезда.



У памятника Танкистам с девяти вечера 4 июля до пяти утра 7 июля будет ремонтироваться трамвайный переезд. Как сообщили в мэрии Липецка, в эти дни у памятника для проезда будут действовать только три полосы.