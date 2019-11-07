44 минуты назад
«Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка сегодня провёл публичные слушания по перспективам развития и планировки квартала частной застройки в районе бывшего села Дикое.
Обеспокоенные возможным сносом своих домов на публичные слушания в администрацию города пришли едва ли не все домовладельцы квартала - 132 человека. Из-за такого количества участников слушания пришлось переносить в другой зал.
Пока все рассаживались, часть домовладельцев начала подписывать протест против сноса домов. Но оказалось, что гудящий зал не пришел к единому мнению – у проекта нашлись не только противники, но и сторонники.
… Об истории района Дикого. Это 24 га земли между улицами Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского. В советское время, этот район был определен в четвертую очередь программы металлургического комбината по строительству современного жилья. Три очереди – от проспекта Победы к реке Воронеж, комбинат выполнить успел, а, когда дело дошло до Дикого, началась перестройка. И Дикое так и осталось Диким, а не стало четвертой очередью 16-го микрорайона. О судьбе полувековых, а то – и старше, частных одноэтажек мэрия Липецка задумалась в 2018 году. На основе постановления от 1 октября 2018 года департамент архитектуры и градостроительства Липецка заказал проект планировки и застройки территории. Такие планы делаются на очень далекое будущее. Одна из скрытых целей их разработки – застолбить удобные участки для социальных объектов. Например, при планировке Дикого мэрия ставила в приоритет детский садик, которому нужен большой плоскостной участок. А такие в Диком из-за перепада высот всегда в дефиците.
Проект планировки Дикого разработал архитектор Сергей Рудюк из омской компании «Терпланпроект». На слушаниях Рудюку предоставили слово первым.
Архитектор рассказывал о проекте под меняющиеся на экране слайды. Зал слушал его спокойно до того момента, как омич допустил оплошность – умудрился неправильно произнести фамилию героя Гражданской войны Котовского. И тут зал, и без того взвинченный перспективой сноса района, грянул: «Да что это за варяги?!», «Пусть у себя дома сносят. Мы же не лезем в их Томск!», «Все это фикция – он даже улиц не видел!». Отчасти публика оказалась права. Архитектор оплошал в проекте, причислив к ветхим и подлежащим ликвидации дом 2018 года постройки. Начальник управления генплана Липецка Лариса Кулаченкова признала этот промах, проект теперь ждет большая правка.
Наступила очередь вопросов из зала. Но, на ходу внеся изменения в регламент, организаторы слушаний дали слово двум пенсионерам из Дикого. Мужчины соседствуют полвека, но их позиции диаметрально противоположны. Сергей Чиняев уверен, что план проектировки обеспечит местных жителей новыми коммуникациями и правом на безочередное получение жилья.
- План позволит людям, которые очень нуждаются в расселении, использовать его для улучшения своих условий жизни. Спасибо за это, - говорил Сергей Чиняев, чей дом попал в список на снос. – Признание домов непригодными для жизни дает возможность сразу и без очереди получить жилье по социальному найму. Оставаясь в тоже время хозяином своего участка с возможностью его продажи. Это информация для тех, кто не кричит, а соображает.
А вот живущий в Диком с 1947 года Михаил Корольков резко против перспективно плана. Он в красках описал свою позицию и не стеснялся в выражениях, приводил в пример известный ему украинский опыт застройки, где частные дома отбирались на законных основаниях.
- Теперь этот опыт перекочевал в Липецк. Явно не названная цель проекта генлана все же прозрачна - вытеснить частные домовладения за черту города: «Как ты, мразь, имеешь наглость жить в километре от центра города да еще в частном доме?», - эту фразу Михаила Королькова зал поддержал аплодисментами. – Сейчас идет планомерная депортация исконного населения Дикинской Слободы. Проводится она с применением так называемой «мягкой силы» - мнимой законности. Земля изымается в исключительных случаях, а нам это преподносят как правило.
Лариса Кулаченкова тут же поправила выступающего, указав, что никто ни у кого землю не забирает. Все будет проходить добровольно в рамках коммерческих соглашений между застройщиком и владельцем земли и недвижимости. Кстати, никакого застройщика для Дикого еще нет. Компанию, которая готова взяться за реновацию квартала, даже еще не искали. Пока мэрия только строит перспективные планы. Сейчас даже нет разговора о сроках их реализации. Никто не исключает того, что планы наметят, но до их реализации дело так и не дойдет.
Но жители Дикого уже боятся. Им знакома печальная практика лоббирования интересов застройщиков в России, когда внезапно начинаю гореть частные дома, а на их месте вырастают высотки.
- Мы будем вынуждены обороняться. Давайте не будем оставаться дичайшей провинцией, потому что Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие», которые с годами превращаются в гетто и огромные муравейники, где человек человеку – враг. Лучше давайте следовать современным стандартам. Например, министерство строительства сейчас рекомендует на исторически малоэтажных жилых кварталах строить дома высотой до 5 этажей. Таунхаусы – пример счастливого будущего и современного жилья, - считает местная жительница Ольга Герасименко. – Да и вообще, строить высотки в Диком – преступление. Там зыбкий грунт, многоэтажные дома физически не выстоят.
Начальник управления генплана Липецка Лариса Кулаченкова парировала мнение липчанки как эксперт. Она привела в пример японские насыпные острова, на которых прочно стоят высотки. И подвела итог заседания.
- Мы пока разрабатываем только перспективный план. Никто завтра или послезавтра сносить дома не собирается. План планировки территории будет изменен с учетом мнения владельцев участков и недвижимости. Если кто-то откажется от продажи имущества, его участок в план не включат. Все будет проработано до деталей с учетом всех мнений, - подвела итог Лариса Кулаченкова.
Мнений же пока много. Зал, в итоге, разделился на несколько групп. Кто-то только за реновацию - надоело жить в старом доме и с выгребной ямой. Кто-то резко против – только сделали ремонт, а в саду растет посаженная предками малина. Кто-то почти готов согласиться, но хочет узнать детали сделки и не намерен отдавать сотку дешевле 2 млн рублей.
Из-за того, что публичные слушания вызвали ажиотаж, департамент градостроительства принял решение продлить прием предложений и претензий к проекту до 30 ноября. Обращение можно отправить на сайт мэрии, выразить письменно и принести по адресу пл. Театральная, д. 1, каб. 212 или отправить на электронный адрес mail@depgrad48.ru.
интересно
русс
Гражданин с Дикого
Гость
2 млн. за сотку
Член повстанец
Колхоз