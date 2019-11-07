Общество

44 минуты назад

«Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»

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#публичные слушания #Дикое
«Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие»

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка сегодня провёл публичные слушания по перспективам развития и планировки квартала частной застройки в районе бывшего села Дикое.  

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После обследования территории и состояния зданий эксперты пришли к выводу, что 152 дома нужно снести, 147 из них – частные одноэтажки. Омские проектировщики считают, что на их месте нужно строить высотки – 19 домов высотой до 25 этажей с подземными парковками. Так квартал будет использоваться рациональнее.

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Обеспокоенные возможным сносом своих домов на публичные слушания в администрацию города пришли едва ли не все домовладельцы квартала - 132 человека. Из-за такого количества участников слушания пришлось переносить в другой зал.

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Пока все рассаживались, часть домовладельцев начала подписывать протест против сноса домов. Но оказалось, что гудящий зал не пришел к единому мнению – у проекта нашлись не только противники, но и сторонники.

… Об истории района Дикого. Это 24 га земли между улицами Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского. В советское время, этот район был определен в четвертую очередь программы металлургического комбината по строительству современного жилья. Три очереди – от проспекта Победы к реке Воронеж, комбинат выполнить успел, а, когда дело дошло до Дикого, началась перестройка. И Дикое так и осталось Диким, а не стало четвертой очередью 16-го микрорайона. О судьбе полувековых, а то – и старше, частных одноэтажек мэрия Липецка задумалась в 2018 году. На основе постановления от 1 октября 2018 года департамент архитектуры и градостроительства Липецка заказал проект планировки и застройки территории. Такие планы делаются на очень далекое будущее. Одна из скрытых целей их разработки – застолбить удобные участки для социальных объектов. Например, при планировке Дикого мэрия ставила в приоритет детский садик, которому нужен большой плоскостной участок. А такие в Диком из-за перепада высот всегда в дефиците.

Проект планировки Дикого разработал архитектор Сергей Рудюк из омской компании «Терпланпроект». На слушаниях Рудюку предоставили слово первым.

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Архитектор рассказывал о проекте под меняющиеся на экране слайды. Зал слушал его спокойно до того момента, как омич допустил оплошность – умудрился неправильно произнести фамилию героя Гражданской войны Котовского. И тут зал, и без того взвинченный перспективой сноса района, грянул: «Да что это за варяги?!», «Пусть у себя дома сносят. Мы же не лезем в их Томск!», «Все это фикция – он даже улиц не видел!». Отчасти публика оказалась права. Архитектор оплошал в проекте, причислив к ветхим и подлежащим ликвидации дом 2018 года постройки. Начальник управления генплана Липецка Лариса Кулаченкова признала этот промах, проект теперь ждет большая правка.

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Наступила очередь вопросов из зала. Но, на ходу внеся изменения в регламент, организаторы слушаний дали слово двум пенсионерам из Дикого. Мужчины соседствуют полвека, но их позиции диаметрально противоположны. Сергей Чиняев уверен, что план проектировки обеспечит местных жителей новыми коммуникациями и правом на безочередное получение жилья.


- План позволит людям, которые очень нуждаются в расселении, использовать его для улучшения своих условий жизни. Спасибо за это, - говорил Сергей Чиняев, чей дом попал в список на снос. – Признание домов непригодными для жизни дает возможность сразу и без очереди получить жилье по социальному найму. Оставаясь в тоже время хозяином своего участка с возможностью его продажи. Это информация для тех, кто не кричит, а соображает.

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А вот живущий в Диком с 1947 года Михаил Корольков резко против перспективно плана. Он в красках описал свою позицию и не стеснялся в выражениях, приводил в пример известный ему украинский опыт застройки, где частные дома отбирались на законных основаниях.

- Теперь этот опыт перекочевал в Липецк. Явно не названная цель проекта генлана все же прозрачна - вытеснить частные домовладения за черту города: «Как ты, мразь, имеешь наглость жить в километре от центра города да еще в частном доме?», - эту фразу Михаила Королькова зал поддержал аплодисментами. – Сейчас идет планомерная депортация исконного населения Дикинской Слободы. Проводится она с применением так называемой «мягкой силы» - мнимой законности. Земля изымается в исключительных случаях, а нам это преподносят как правило.

Лариса Кулаченкова тут же поправила выступающего, указав, что никто ни у кого землю не забирает. Все будет проходить добровольно в рамках коммерческих соглашений между застройщиком и владельцем земли и недвижимости. Кстати, никакого застройщика для Дикого еще нет. Компанию, которая готова взяться за реновацию квартала, даже еще не искали. Пока мэрия только строит перспективные планы. Сейчас даже нет разговора о сроках их реализации. Никто не исключает того, что планы наметят, но до их реализации дело так и не дойдет.

Но жители Дикого уже боятся. Им знакома печальная практика лоббирования интересов застройщиков в России, когда внезапно начинаю гореть частные дома, а на их месте вырастают высотки.

- Мы будем вынуждены обороняться. Давайте не будем оставаться дичайшей провинцией, потому что Липецк – прекрасный город. Давайте не будем плодить эти «Елецкие», которые с годами превращаются в гетто и огромные муравейники, где человек человеку – враг. Лучше давайте следовать современным стандартам. Например, министерство строительства сейчас рекомендует на исторически малоэтажных жилых кварталах строить дома высотой до 5 этажей. Таунхаусы – пример счастливого будущего и современного жилья, - считает местная жительница Ольга Герасименко. – Да и вообще, строить высотки в Диком – преступление. Там зыбкий грунт, многоэтажные дома физически не выстоят.

Начальник управления генплана Липецка Лариса Кулаченкова парировала мнение липчанки как эксперт. Она привела в пример японские насыпные острова, на которых прочно стоят высотки. И подвела итог заседания.

- Мы пока разрабатываем только перспективный план. Никто завтра или послезавтра сносить дома не собирается. План планировки территории будет изменен с учетом мнения владельцев участков и недвижимости. Если кто-то откажется от продажи имущества, его участок в план не включат. Все будет проработано до деталей с учетом всех мнений, - подвела итог Лариса Кулаченкова.

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Мнений же пока много. Зал, в итоге, разделился на несколько групп. Кто-то только за реновацию - надоело жить в старом доме и с выгребной ямой. Кто-то резко против – только сделали ремонт, а в саду растет посаженная предками малина. Кто-то почти готов согласиться, но хочет узнать детали сделки и не намерен отдавать сотку дешевле 2 млн рублей.

Из-за того, что публичные слушания вызвали ажиотаж, департамент градостроительства принял решение продлить прием предложений и претензий к проекту до 30 ноября. Обращение можно отправить на сайт мэрии, выразить письменно и принести по адресу пл. Театральная, д. 1, каб. 212 или отправить на электронный адрес mail@depgrad48.ru.
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#публичные слушания #Дикое

Комментарии (7)

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интересно

1 минуту назад
Кто кукловод , всех этих омичан , Куланченковых , Ковалёвых и прочих ! Кто ?
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русс

1 минуту назад
"... на их месте нужно строить высотки – 19 домов высотой до 25 этажей" Весь мир перешёл на малоэтажки! И только Россия, где земли хоть попом кушай, прёт дурниной вверх. Собирайтесь люди в кучу я вам чучу от@. чу
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Гражданин с Дикого

3 минуты назад
Гость, норм идея. Только тут чьи то денежные интересы замешан. Не дадут нам спокойно жить.
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Гость

15 минут назад
Почему бы не обустроить район на подобие слободы????
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2 млн. за сотку

28 минут назад
мечтатели
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Член повстанец

30 минут назад
Это по факту санитарно-защитная зона комбината и там должен быть лес.
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Колхоз

32 минуты назад
Что бы не строили в Липецке- получается гетто для колхозных быков.
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