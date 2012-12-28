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Происшествия
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сегодня, 09:38
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У 30-летнего мужчины изъяли мачете, кинжал и штык-нож
А в Ельце пресечена попытка сбыта холодного оружия 46-летним предпринимателем.
Во время операции также пресечена попытка сбыта холодного оружия 46-летним предпринимателем из Ельца.
Всего полицейские проверили 619 человек, возбудили 10 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, выявили 14 административных правонарушений в этой сфере. Изъяты 192 патрона различного калибра, три гладкоствольных ружья, несколько видов оружия, среди которых пневматическое, газовое, огнестрельное, одно взрывное устройство и порох. 15 единиц оружия и 22 патрона сданы добровольно.
Липчанам напоминают: для владения оружием необходима лицензия. Если оружие найдено или передано третьими лицами, то его хранение и использование незаконно. Добровольная сдача незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной и административной ответственности, если в действиях их владельцев не содержится иного состава преступления. За сданное оружие предусмотрены выплаты, размер которых зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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