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507
59 минут назад
4

Лошадей в «Бригантине» проверили по поручению вице-губернатора

Лошади оказались ухоженными и сытыми.

На базе отдыха «Бригантина» по поручению вице-губернатора Липецкой области Романа Балашова побывали сотрудники регионального отделения ДОСААФ. Их визит был связан с публикацией в соцсетях фотографий изможденных, со следами побоев лошадей.

Администрация базы тут же пояснила, что лошадок покалечил буйный конь, но общественный резонанс не утихал.

 «...Осмотрели и засняли как теперь себя чувствуют животные.  Все животные накормлены, разделены по загонам, обработаны. В наличии запасы необходимой кормовой базы. Причины случившегося — имеют место быть и драки между лошадьми, и отсутствие должного внимания со стороны хозяев к взаимоотношениям животных.  Также не лишним будет дополнительный контроль здоровья — как и в любом хорошем хозяйстве», — говорится в сообщении ДОСААФ.

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Фото: @dosaaf48
жестокое обращение с животными
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Комментарии (4)

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Валя
17 минут назад
Тоже заметила что на втором фото лошадка на сытую не похожа,может на данный момент и сытая, но до этого факт голодала.Контроль нужен постоянный,а не тогда когда об этом начинают кричать посетители.
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Лиза
31 минуту назад
На втором фото у лошади рёбра торчат, какая же она сытая?
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123
15 минут назад
Это окрас такой !!!
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Р
33 минуты назад
Делами заняты. А то что воду через день отключают им до фени
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