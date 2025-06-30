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Общество
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59 минут назад
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Лошадей в «Бригантине» проверили по поручению вице-губернатора
Лошади оказались ухоженными и сытыми.
Администрация базы тут же пояснила, что лошадок покалечил буйный конь, но общественный резонанс не утихал.
«...Осмотрели и засняли как теперь себя чувствуют животные. Все животные накормлены, разделены по загонам, обработаны. В наличии запасы необходимой кормовой базы. Причины случившегося — имеют место быть и драки между лошадьми, и отсутствие должного внимания со стороны хозяев к взаимоотношениям животных. Также не лишним будет дополнительный контроль здоровья — как и в любом хорошем хозяйстве», — говорится в сообщении ДОСААФ.
Фото: @dosaaf48
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