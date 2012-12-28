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Происшествия
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43 минуты назад
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«Проветривали квартиры всю ночь»: в высотке на Осканова подожгли дымовую шашку
К дому в микрорайоне «Елецкий» выезжали пять единиц техники и 17 пожарных.
По словам жильцов, едкий дым поднялся с 12-го этажа и выше. Как оказалось, кто-то привел в действие на 12-м этаже дымовую шашку. К дому выезжали пожарные, которые осмотрели подъезд и забрали шашку. После этого жильцы проветривали квартиры всю ночь, а запах в подъезде остался до сих пор.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, с улицы Осканова, действительно, поступило сообщение о возгорании, причина задымления установлена — это дымовая шашка.
На место происшествия выезжали пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.
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