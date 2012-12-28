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Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Сегодня, 1 июля, стало известно о трупе в автомобиле, врачи лечат сразу пять человек, отравившихся грибами, и энергетики предупредили о втором этапе гидравлических испытаний тепловых сетей.
«Умереть скоропостижно — это подарок. Самое страшное — парализует, ещё лет пять будешь ждать смерть. Вот тут страшно, особенно с моральной стороны», — считает Дмитрий.
«Идеальный гражданин — доработал до 65 лет и сам умер, а его пенсионные деньги достались государству», — заметил 45.
В отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 лечатся уже пять граждан, отравившихся грибами.
Все пациенты поступили в тяжёлом состоянии с интоксикационным психозом и нарушением сознания. Сегодня их состояние врачи оценикают как средней степени тяжести. Они в сознании.
Грибники отравились, скорее всего, мухоморами. Они перепутали грибы. Трое из одной компании думали, что съели толкачики, а семейная пара — курятники.
Напомним, что и курятники, и толкачики относятся к условно съедобным грибам.
Новость не оставила равнодушными комментаторов GOROD48. Тем более, что сейчас в лесу как никогда много грибов.
«Сильно повезло, что живы остались. Мухомор, который они приняли за курятник, растёт целыми полянами», — сообщил комментатор.
«В этом году мухоморов как никогда много»,— поделился наблюдениями Дав.
«Не знаешь или не уверен, пройди мимо. Не знаешь, не бери, как-то так», — посоветовал Колхозник.
«У нас соседка умерла. Грибник со стажем, отравила всю семью. Семью спасли, а сама умерла. Светлая женщина была, таких людей очень жалко», — рассказал Лёха.
2 июля в Липецке вновь большое отключение горячей воды — начинается второй этап гидравлических испытаний. В Липецком филиале «РИР — Энерго» пообещали закончить его 15 июля.
Воду перекроют в домах, которые запитаны от Привокзальной котельной, а также от котельных на улицах Угловой и Семашко. Актуальные сроки отключения горячей воды можно посмотреть здесь.
Надо отметить, что в последнее время читатели GOROD48 все чаще жалуются на то, что после гидравлических испытаний им вовремя не включают горячую воду. В таких случаях. как правило, «РИР» и УК переводят стрелки друг на друга.
Об проблемах с включением горячей воды сигнализируют и комментаторы.
«Кривенкова, 13А — первый этап еще не закончился», — пожаловался Житель города.
«Зачем начинать второй, если первый ещё не завершили. Подачу горячей воды после первого этапа в 15 микрорайоне не возобновили. Самое главное, что отключают по плану, а когда включать — про план сразу забывают», — написала Наталья.
«В 21 микрорайоне тоже еще первый этап не закончен», — добавила Наталия.
«Где горячая вода должна быть еще вчера? Почему не придерживаются графика? А уже начинается второй этап. 8 микрорайон», — возмутился Яя.
«Да они первый толком не закончили, на Папина вода постоянно мутная/ржавая», — еще один крик о помощи.
«Опять обманут. У нас горячую воду подключили на 4-й неделе после т. н. окончания гидравлических испытаний. Ждём продолжения». — доложил 777.
«Ссёлки! У нас нет горячего отопления. Но и холодной воды уж второй день нету», — сообщил Владимир.
«Сырский Рудник отключают только один раз в год на две недели, в то время как весь город — дважды. Хоть в чём-то нам повезло», — похвалился Blondie.
Завтра немного потеплеет, но днем ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, на улице от +18 до +20 градусов.
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