Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды

Сегодня, 1 июля, стало известно о трупе в автомобиле, врачи лечат сразу пять человек, отравившихся грибами, и энергетики предупредили о втором этапе гидравлических испытаний тепловых сетей.