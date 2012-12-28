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сегодня, 11:29
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Бывшего начальника отдела УГС Липецка осудили за халатность, повлекшую смерть ребенка

Светлана Поцелуйко получила два года условно.

Бывший начальник отдела по техническому надзору Управления главного смотрителя Липецка 43-летняя Светлана Поцелуйко получила два года условно с таким же испытательным сроком по части второй статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека». Женщина также лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на два года. Также по ходатайству государственного обвинителя суд вынес в адрес главы администрации Липецка частное постановление об устранении нарушений закона и обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

Речь идёт о идёт о контроле над выполнением муниципального контракта по отлову бездомных животных, заключённому с ИП Двуреченской Т.И. в январе 2022 года. Общеизвестно, что служба отлова животных и приют «Счастливый берег» зоозащитницы Ирины Кретовой на госконтрактах работали как раз как ИП Двуреченская. Сама Ирина Кретова этого особенно не скрывала. За время, пока за отлов животных в Липецке отвечало ИП Двуреченская, в городе произошло несколько трагических историй, связанных с бездомными собаками.

В деле говорится о конкретном трагическом случае, которой произошёл утром 21 апреля 2022 года у дома №74б по улице Гагарина в Липецке. Сначала стая собак напала на 12-летнюю девочку, в результате чего она получила рвано-укушенные раны ног, квалифицированные как легкий вред здоровью. А чуть позже стая собак напала на 11-летнего мальчика, который, спасаясь от них, выбежал на проезжую часть, попал под колеса мусоровоза «МАЗ» и погиб.

При этом, с 25 февраля по 21 апреля 2022 года в управление главного смотрителя поступило значительное количество заявок от липчан и организаций с жалобами на не менее чем 20 бездомных собак, обитавших возле дома на Гагарина, 74б, на детской площадке у дома на Гагарина, 47 и на улице Космонавтов. Собаки проявляли агрессию и нападали на людей. В этих местах ИП Двуреченская фактически отловило всего четырех собак из 20, о которых сообщалось в заявках.

В обязанности Светланы Поцелуйко входила как раз проверка работ по заключенным контрактам. Суд пришёл к выводу, что несмотря на ненадлежащее исполнение предпринимателем обязательств по муниципальному контракту на отлов безнадзорных собак, начальник отдела УГС халатно отнеслась к выполнению своих должностных обязанностей, не дала указания своим подчиненным о совместных с исполнителем выездах в места обнаружения бездомных собак, не организовала работу по рассмотрению поступавших от жителей города жалоб на агрессивное поведение животных и случаи их нападения на людей, не приняла мер к выявлению и устранению недостатков предоставляемых услуг по контракту, не потребовала от исполнителя увеличить объемы отлова. Это бездействие привело к бесконтрольному нахождению безнадзорных собак на улицах города.

«Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в числе которых допросы более 50 свидетелей, результаты следственных и процессуальных действии по изучению изъятой служебной документации, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
собаки
животные
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Комментарии (7)

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12345
8 минут назад
Зоозащитники, молчите? Потому что нечего сказать, погиб ребенок из-за бродячих собак, которых надо....
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свидетель
8 минут назад
Три псины на Индустриальной бегают за машинами и веломото и кидаются на людей, но зато у них клипсы в ушах, это как, считается загрызёт по закону???)
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12345
9 минут назад
Только усыпление бродячих собак решит проблему, чтобы не было таких случаев
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Добрый мальчик)
48 минут назад
Вот только за эти случаи стоит усыпить всех бродячих собак!!!
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Страшный приговор !
58 минут назад
Два года условно и два года без хлебных должностей ! Неприятности эту - мы переживём !....
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Липчанка
58 минут назад
Как страшно. Помню эту фотографию с водителем мусоровоза, стоящим на коленях. Сломаны жизни, ради чего? Чтобы псины помойные по улицам города свободно бегали?
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гостья,тоже мать
37 минут назад
а я помню не по фото. мимо шла ..сколько лет прошло а до сих пор перед глазами . За что такое горе родителям
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